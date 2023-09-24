​Окупанти вночі знову обстріляли Дніпропетровщину. Постраждав чоловік, зруйновано універмаг і дитсадок

Росіян вночі знову обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області. В результаті постраждав чоловік, зруйновано універмаг і дитсадок, приватні будинки, а також інфраструктуру.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак у Telegram.

"Кілька артобстрілів і скидання боєприпасів із БПЛА. Вночі ворог тероризував Нікопольщину за своєю злочинною схемою. У районному центрі постраждав 25-річний чоловік. Його з осколковими пораненнями госпіталізовано до лікарні. Стан важкий", - написав він.

Унаслідок обстрілів у Нікополі пошкоджено будівлю універмагу та дитячий садок. У Червоногригорівській громаді снаряди агресора пошкодили чотири приватні будинки, авто, лінії електропередачі.

Російські війська також били по Мирівській та Покровській громадах. Наслідки уточнюються.

Нагадаємо, впродовж суботи ворог 5 разів обстрілював Нікопольський район Дніпропетровщини з артилерії та безпілотників. У Першотравневій громаді здетонував ворожий боєприпас, постраждав 12-річний хлопчик. Він у важкому стані в лікарні. Від обстрілів пошкоджено житловий будинок та автомобіль.