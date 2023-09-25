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Збройні сили знищили за добу 420 окупантів, 5 танків та підводний човен ворога, – Генштаб

Упродовж доби на фронті відбулося понад 32 бойових зіткнення.

Збройні сили знищили за добу 420 окупантів, 5 танків та підводний човен ворога, – Генштаб
Фото: тг-канал Гострі Картузи

З початку повномасштабного вторгнення в Україну армія ворога втратила близько 276 270 військових, за минулу добу – близько 420 осіб.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.09.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 276 270 (+420) осіб,
  • танків ‒ 4 667 (+5) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 8 927 (+13) од,
  • артилерійських систем – 6 260 (+27) од,
  • РСЗВ – 791 (+2) од,
  • засоби ППО ‒ 533 (+2) од,
  • літаків – 315 (+0) од,
  • гелікоптерів – 316 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4 895 (+7),
  • крилаті ракети ‒ 1 518 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 20 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 8 746 (+12) од,
  • спеціальна техніка ‒ 918 (+4).

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Нагадаємо, Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території та закріплюються на досягнутих рубежах.

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