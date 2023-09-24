Упродовж дня окупанти обстріляли шість громад Сумщини

Упродовж дня російські окупанти здійснили 15 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів шести громад Сумської області.

Про це повідомляє обласна військова адміністрація.

Було зафіксовано 77 вибухів. Обстрілів зазнали Білопільська, Хотінська, Краснопільська, Миропільська, Середино-Будська, Новослобідська ОТГ.

По Хотінській громаді зафіксували пуск некерованих авіаракет із гелікоптера (4 вибухи), мінометні обстріли (13 вибухів) та артобстріли (18 вибухів).

Білопільська громада теж зазнала обстрілу некерованими авіаракетами (3 вибухи), а по Краснопільській росіяни вдарили з артилерії (6 вибухів) та мінометів (14 вибухів).

Середино-Будська громада потрапила під мінометні обстріли (14 вибухів), а по Миропільській ворог ударив із дрона-камікадзе (1 вибух).

По Новослобідській ОТГ загарбники здійснили обстріл з АГС (4 вибухи).

Нагадаємо, нині російські окупанти скинули на Херсон дві авіабомби. Також обласний центр обстріляли з артилерії. Є потерпілі.

Крім того, в області ворог завдав авіаудар по Бериславу. Є загибла.