Десантники 80-ї бригади розповіли, як звільняли від окупантів Кліщіївку під Бахмутом.

Відео з їхньою розповіддю розмістив Генштаб ЗСУ.

Бійці розповідають, як із боями дійшли до укриттів, де ховалися росіяни.

"Дійшли до їхньої позиції, кинули гранату. Ну, вони як завжди – "ай-я-яй, не стріляй, не вбивай". Ще в них така фраза є – "я ні в кого не стріляв, я нікого не вбивав". А що ж ти тут робиш? – каже військовий.

Він розповідає, як витягували окупантів із підвалів.

"Вони без мотивації зовсім. Кажуть – "ми не знаємо, навіщо ми тут, нам сказали – ми приїхали", – каже він.

Нагадаємо, що 17 вересня було офіційно підтверджено, що 80-а бригада звільнила Кліщіївку.