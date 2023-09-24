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Росія вивела в Чорне море носій "калібрів"

Рівень ракетної загрози підвищено.

Росія вивела в Чорне море носій "калібрів"
Фото ілюстративне
Фото: Сили оборони півдня України

Росія вивела в Чорне море на бойове чергування надводний ракетоносій - малий ракетний корабель проєкту "Буян-М". 

Про це повідомляють Сили оборони півдня.

Спорядження ворожого корабля - до восьми ракет типу "Калібр".

Військові попередили про підвищений рівень ракетної загрози та закликали бути уважними до сигналів повітряних тривог. 

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Нагадаємо, зранку ВМС ЗСУ повідомляли, що Росія вивела у Чорне море на бойове чергування два кораблі.

Тим часом Україна разом із країнами НАТО готується розміновувати Чорне море. Штаб тактичної групи протимінних дій ще минулого року пройшов курс планування протимінних операцій. А у 2023 наші моряки мали нагоду продемонструвати засвоєні знання на практиці.

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