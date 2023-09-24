Росія вивела у Чорне море один ракетоносій

Станом на ранок неділі, 24 вересня, Росія вивела у Чорне море на бойове чергування два кораблі, з них один носій крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 8 ракет.

Про це повідомляють Військово-морські сили Збройних сил України.

В Азовському морі перебуває один ворожий корабель, у Середземному морі - також один. Ракетоносіїв серед них немає.

За добу, в інтересах РФ, прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили: до Азовського моря – 30 суден, з них 5 рухалось з протоки Босфор; до Чорного моря - 30 суден, з них 4 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

Нагадаємо, що Росія вдень 23 вересня вивела в Чорне море на бойове чергування два надводні ракетоносії, споряджені 16 "Калібрами".