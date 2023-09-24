ЗСУ за минулу добу знищили ще 390 російських окупантів

За минулу добу Збройні сили України знищили ще 390 російських загарбників. Загалом Росія вже втратила в Україні майже 276 000 військових.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.09.23 орієнтовно склали:
- особового складу - близько/ about 275850 (+390) осіб
- танків - 4662 (+7)
- бойових броньованих машин - 8914 (+2)
- артилерійських систем - 6233 (+23)
- РСЗВ - 789 (+0)
- засоби ППО - 531 (+1)
- літаків - 315 (+0)
- гелікоптерів - 316 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4888 (+21)
- крилаті ракети - 1518
- кораблі / катери - 20 (+0)
- підводні човни - 1 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн - 8734 (+18)
- спеціальна техніка - 914 (+2).
Дані уточнюються.
Нагадаємо, протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 7 - по зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділами ракетних військ уражено 1 район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 1 зенітно-ракетний комплекс, 8 артилерійських засобів та 1 радіолокаційну станцію противника.