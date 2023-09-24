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ЗСУ за минулу добу знищили ще 390 російських окупантів

Загалом Росія вже втратила в Україні майже 276 000 військових.

ЗСУ за минулу добу знищили ще 390 російських окупантів
Скріншот відео
Фото: СтратКом ЗСУ

За минулу добу Збройні сили України знищили ще 390 російських загарбників. Загалом Росія вже втратила в Україні майже 276 000 військових.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.09.23 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько/ about 275850 (+390) осіб
  • танків - 4662 (+7)
  • бойових броньованих машин - 8914 (+2)
  • артилерійських систем - 6233 (+23)
  • РСЗВ - 789 (+0)
  • засоби ППО - 531 (+1)
  • літаків - 315 (+0)
  • гелікоптерів - 316 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4888 (+21)
  • крилаті ракети - 1518
  • кораблі / катери - 20 (+0)
  • підводні човни - 1 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 8734 (+18)
  • спеціальна техніка - 914 (+2).

Дані уточнюються.

Нагадаємо, протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 7 - по зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділами ракетних військ уражено 1 район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 1 зенітно-ракетний комплекс, 8 артилерійських засобів та 1 радіолокаційну станцію противника.

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