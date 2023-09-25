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У російському Курську пролунали вибухи, – ЗМІ

Унаслідок атаки безпілотниками є пошкоджена будівля. 

У російському Курську пролунали вибухи, – ЗМІ
Ілюстративне фото
Фото: Місцеві ЗМІ

У російському Курську знову пролунали вибухи. За попередньою інформацією, на місто була здійснена атака безпілотниками, пошкоджений дах будинку.

Про це повідомили російські ЗМІ з посиланням на місцевих жителів. Атака безпілотників на Курськ відбулася сьогодні близько 6:30 ранку. 

Джерела "Ліги" в ГУР повідомили, що відбулося пряме влучання в будівлю МВС. Місцева влада стверджує, що пошкоджена "адміністративна будівля та декілька будинків".

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Нагадаємо, зранку 24 вересня у Курську також пролунав потужний вибух. За словами губернатора Курської області Романа Старовойта, адміністративну будівлю атакував безпілотник. Через деякий час стало відомо про повторний вибух біля нафтобази неподалік аеродрому.

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