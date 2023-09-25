У російському Курську пролунали вибухи, – ЗМІ

У російському Курську знову пролунали вибухи. За попередньою інформацією, на місто була здійснена атака безпілотниками, пошкоджений дах будинку.

Про це повідомили російські ЗМІ з посиланням на місцевих жителів. Атака безпілотників на Курськ відбулася сьогодні близько 6:30 ранку.

Джерела "Ліги" в ГУР повідомили, що відбулося пряме влучання в будівлю МВС. Місцева влада стверджує, що пошкоджена "адміністративна будівля та декілька будинків".

Нагадаємо, зранку 24 вересня у Курську також пролунав потужний вибух. За словами губернатора Курської області Романа Старовойта, адміністративну будівлю атакував безпілотник. Через деякий час стало відомо про повторний вибух біля нафтобази неподалік аеродрому.