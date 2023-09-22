Упродовж минулої доби окупанти завдали 33 удари по Донецькій області. Військові РФ застосувала ракети ОТРК "Іскандер", авіабомби "ФАБ-250", БПЛА, РСЗВ "Смерч", "Ураган", "Град", артилерію.

Про це повідомляє у Telegram Поліція Донеччини.

Окупанти обстріляли 16 населених пунктів: міста Авдіївка, Красногорівка, Курахове, Родинське, Торецьк, селище Гостре, Курдюмівка, села Дружба, Костянтинівка, Молодецьке, Новопокровське, Новоселівка Перша, Петропавлівка, Предтечине, Прогрес, Урожайне. Пошкоджено 35 цивільних об’єктів: 21 житловий будинок, медзаклади, підприємства, трансформатор, гаражі, 5 автомобілів, водогін.

По Кураховому РФ завдала два ракетних удари. Поранено 15 цивільних мешканців. Пошкоджено щонайменше 13 багатоквартирних будинків, трансформатор, автомобілі, гаражі.

На село Молодецьке ворог спрямував ракети та "Смерч" – поранень зазнали 79-річний чоловік і його 81-річна дружина. Зруйновано приватну оселю. Ракетою "Іскандер-М" російські війська вдарили по Петропавлівці, поранили двох людей.

Внаслідок артилерійського обстрілу у селі Костянтинівка травмовано цивільну особу. По Торецьку росіяни гатили з артилерії та скинули авіабомбу "ФАБ-250". Поранено людину, пошкоджено комунальне підприємство та 2 приватні оселі. Родинське окупанти атакували "Іскандером" та РСЗВ "Смерч". Пошкоджено 2 приватних будинки. Інформація щодо постраждалих не надходила.

Нагадаємо, впродовж доби 20 вересня росіяни обстріляли 13 населених пунктів Донецької області. Пошкоджено 20 цивільних об’єктів, загинули п’ятеро людей.