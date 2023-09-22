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Окупанти обстріляли за добу 16 населених пунктів Донеччини та поранили 20 людей

Пошкоджено 35 цивільних об’єктів.

Окупанти обстріляли за добу 16 населених пунктів Донеччини та поранили 20 людей

Упродовж минулої доби окупанти завдали 33 удари по Донецькій області. Військові РФ застосувала ракети ОТРК "Іскандер", авіабомби "ФАБ-250", БПЛА, РСЗВ "Смерч", "Ураган", "Град", артилерію.

Про це повідомляє у Telegram Поліція Донеччини.

Окупанти обстріляли 16 населених пунктів: міста Авдіївка, Красногорівка, Курахове, Родинське, Торецьк, селище Гостре, Курдюмівка, села Дружба, Костянтинівка, Молодецьке, Новопокровське, Новоселівка Перша, Петропавлівка, Предтечине, Прогрес, Урожайне. Пошкоджено 35 цивільних об’єктів: 21 житловий будинок, медзаклади, підприємства, трансформатор, гаражі, 5 автомобілів, водогін.

По Кураховому РФ завдала два ракетних удари. Поранено 15 цивільних мешканців. Пошкоджено щонайменше 13 багатоквартирних будинків, трансформатор, автомобілі, гаражі.

На село Молодецьке ворог спрямував ракети та "Смерч" – поранень зазнали 79-річний чоловік і його 81-річна дружина. Зруйновано приватну оселю. Ракетою "Іскандер-М" російські війська вдарили по Петропавлівці, поранили двох людей.

Внаслідок артилерійського обстрілу у селі Костянтинівка травмовано цивільну особу. По Торецьку росіяни гатили з артилерії та скинули авіабомбу "ФАБ-250". Поранено людину, пошкоджено комунальне підприємство та 2 приватні оселі. Родинське окупанти атакували "Іскандером" та РСЗВ "Смерч". Пошкоджено 2 приватних будинки. Інформація щодо постраждалих не надходила.

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Нагадаємо, впродовж доби 20 вересня росіяни обстріляли 13 населених пунктів Донецької області. Пошкоджено 20 цивільних об’єктів, загинули п’ятеро людей.

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