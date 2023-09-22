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США повернули Україні культурні цінності, викрадені російськими загарбниками з тимчасово окупованих територій

Артефакти були незаконно вивезені на територію США.

США повернули Україні культурні цінності, викрадені російськими загарбниками з тимчасово окупованих територій
Фото: пресслужба Офісу президента України

Під час робочого візиту до США президент Володимир Зеленський узяв участь у церемонії повернення культурних цінностей, викрадених російськими загарбниками з тимчасово окупованих територій України.

Про це повідомляє Офіс президента України. 

У присутності глави держави міністр внутрішньої безпеки США Алехандро Майоркас і посол України у США Оксана Маркарова підписали відповідний сертифікат передачі українських артефактів, конфіскованих правоохоронними органами США.

Президент подякував усім причетним за їхню роботу, яка також спрямована на підтримку України.

“Адже щоразу, коли щось повертається в Україну, щось украдене росіянами, це означає повернення життя й справедливості, що дуже важливо”, – наголосив він.

Зі свого боку Оксана Маркарова зазначила, що росіяни постійно намагаються вкрасти історію України, її національну ідентичність, наші артефакти.

“Ми не дозволимо їм цього зробити”, – акцентувала вона.

У червні 2022 року Митно-прикордонна служба США затримала предмет старовини, який після відповідного дослідження виявився європейською залізною сокирою XVII ст. з молотом на задній частині. Сокира була незаконно вивезена з України на територію Сполучених Штатів Америки.

Також торік у червні було вилучено артефакти, незаконно ввезені до США з Росії. Зокрема, три залізні сокири XVII ст., три кирки XVII ст., два залізних скіфських мечі-акінаки VI ст. до н. е., а також один залізний наконечник списа орієнтовно 500-1200 р. до н. е.

Зазначені артефакти були конфісковані для передачі посольству України у США в адміністративному порядку.

Фото: пресслужба Офісу президента України

Нагадаємо, у травні Представництво Президента України в АР Крим повідомило, що окупанти розграбували музей-заповідник “Херсонес Таврійський” у Криму. Зокрема, вони вивезли до Великого Новгорода нібито на виставку золото Візантії, а також інші артефакти.

У березні Міністерство культури України повідомило, що на повернення вкрадених окупантами предметів мистецтва можуть піти роки, якщо не десятиліття. Визначення точної кількості вкраденого Росією є складним і тривалим процесом.

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