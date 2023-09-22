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Семеро людей загинули, 12 поранені унаслідок вчорашніх ударів Росії по Херсонській області

Окупанти випустили понад 380 снарядів.

Семеро людей загинули, 12 поранені унаслідок вчорашніх ударів Росії по Херсонській області
Фото: Telegram/Олександр Прокудін

Протягом минулої доби росіяни 82 рази стріляли по Херсонській області, випустивши 383 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", безпілотників, танків та авіації. Семеро людей убито, ще 12 – поранені. 

По Херсону ворог випустив 28 снарядів. Про це голова ОВА Олександр Прокудін повідомив у Теlegram

"російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області", – написав він. 

По Херсонській області ворог учора бив від початку доби. По обласному центру вдарили і вночі, і вранці. Влучили в гуртожиток – там загинули двоє. Ще одна людина загинула під час ранкового обстрілу – вона була у себе вдома.

Потім окупанти вдарили по Кізомису запалювальним снарядами. Потім – обстріляли Білозерку, що призвело до загибелі однієї людини. Вдень окупанти також скинули чотири керовані авіабомби на село Львове, вдарили по Козацькому та Зеленівці – там загинула жінка. 

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