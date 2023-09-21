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Росіяни обстріляли Білозерку на Херсонщині, одна людина загинула

Ще двоє поранені.

Росіяни обстріляли Білозерку на Херсонщині, одна людина загинула

Російські окупанти обстріляли Білозерку на Херсонщині.

Про це повідомляє керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За попередньою інформацією, через удар одна людина загинула, ще двоє поранені. 

Прокудін додав, що ворог увесь день криє вогнем Херсонщину. "Від початку цієї доби через російські обстріли постраждали 15 людей: у пʼятьох росіяни забрали життя, ще десятеро – травмовані", - додав очільник області.

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Нагадаємо, уночі 21 вересня росіяни атакували село Кізомис Херсонської області запалювальними снарядами. У результаті згоріли три приватні будинки та господарчі споруди. 

Також російська армія вночі накрила вогнем житлові квартали Херсона. Росіяни влучили у будівлю гуртожитку. Зранку окупанти атакували Херсон. Від обстрілу одна людина загинула.

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