"Важные истории" і СIT: кожен пʼятий мобілізований росіянин прожив після отримання повістки близько двох місяців

Російське медіа "Важные истории" та Conflict Intelligence Team – група блогерів із РФ, що позиціонують себе як незалежних – опублікували дослідження щодо тривалості життя мобілізованих росіян після отримання повістки.

Виявилося, що в кожного пʼятого мобілізованого ця тривалість складає менше двох місяців. До таких висновків дійшли на основі відкритих даних.

Журналісти і блогери склали список з майже 3000 мобілізованих росіян, що загинули з дня оголошення офіційної мобілізації 21 вересня 2022 до 1 вересня 2023. Вони зазначили, що це дуже "консервативна" оцінка числа загиблих.

Зі списку видно, що в середньому мобілізовані вмирали через 4,5 місяці на війні. Деякі росіяни прожили всього кілька днів. Наприклад, 23-річний Вадим Булатов із Челябінської області, який вмер через девʼять днів після мобілізації. Його відправили на херсонській напрямок і там, окрім Булатова, в один день, 8 жовтня, із ним загинули ще щонайменше троє мешканців Челябінської області.

Більше половини загинули в віці від 20 до 45 років. Наймолодшому було 19.

Нагадаємо, що Росія втрати своєї армії приховує. За даними Генштабу ЗСУ, втрати ворога уже перевищили 274 000.

Мобілізацію президент РФ оголосив рівно рік тому. Планувалося призвати близько 300 000 росіян, однак насправді число може бути значно вищим. Приховану мобілізацію РФ проводить увесь час, і українська розвідка повідомляла, що Москва хоче призвати ще до 450 000 осіб.

Водночас Кремль намагається зберігати обережність перед виборами і надсилати на війну замість росіян мігрантів та іноземців.