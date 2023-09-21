Сенат погодив призначення Чарльза Брауна головою Обʼєднаного комітету начальників штабів замість Марка Міллі

Його кандидатуру президент висунув ще в травні, але процес голосування блокував незгодний з політикою Пентагону щодо абортів республіканець.

Сенат США затвердив Чарльза Брауна на посаду голови Обʼєднаного комітету начальників штабів – головного робочого органу управління військами Збройних сил США. Раніше процес голосування блокувався республіканцем Томмі Тубервіллем, повідомляє "Голос Америки". Кандидатуру Брауна підтримали 83 з 100 сенаторів.

Сенатори змогли проголосувати за нього та ще двох кандидатів на найвищі військові посади після того, як лідер демократичної більшості Чак Шуммер застосував спецпроцедуру, що дозволила уникнути блокування голосування. Тубервілл вдався до блокування обрання посадовців Пентагону ще в березні.

Таким чином він висловлював протест через політику керівництва Міноборони. Зокрема, через надання Пентагоном відпустки та відшкодування збитків військовим, які були змушені їхати в інший штат, щоб зробити аборт.

Пентагон сказав, що блокування може мати далекосяжні наслідки для американських збройних сил, зашкодити національній безпеці та позначитися на інтересах військових та їхніх родичів.

І хоча зараз змогли проголосувати за Брауна і затвердити генерала Джорджа на посаді начальника штабу Сухопутих військ та генерала Ріка Сміта на посаді командувача Корпусу морської піхоти, все ще відкладається призначення сотень інших посадовців.

Кандидатуру Брауна висунув президента США Джо Байден ще в травні. Президент характеризував його як воїна, безстрашного лідера та непохитного патріота.

Браун є колишнім військовим пілотом, командував військами у Тихоокеанському регіоні. Був першим темношкірим керівником Військово-повітряних сил США, повідомляли в CNN.

Окрім його кандидатури, на посаду голови Обʼєднаного комітету також розглядався Девід Бергер, який командував військами в Іраку, Афганістані та в Тихому океані. Він прославився відмовою використовувати певні види важкого озброєння в морській піхоті на користь збільшення її мобільності. Цей крок не знайшов повного розуміння, його критикували декотрі відставні генерали.

Третя кандидатка, генерал Лаура Річардсон, є однією з десяти жінок, які дослужилися до звання повних генералів чи адміралів Збройних сил США. Вона – колишній пілот ударного вертольота, командувала вертолітним батальйоном в Іраку і очолювала Північне командування армії США. Тепер Річардсон – голова Південного командування. Крім того, була військовим помічником віцепрезидента Альберта Гора. Докладно про них та ротацію американського військового керівництва загалом читайте в матеріалі LB.ua.

Марк Міллі очолював Обʼєднаний комітет начальників штабів із 2019 року. Після початку повномасштабного вторгнення регулярно підтримував звʼязок із Головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним, брав участь у засіданнях Контактної групи з питань оборони України. Цього тижня він взяв участь у засіданні групи востаннє, зазначивши, що йде на пенсію.