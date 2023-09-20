Державний секретар США Ентоні Блінкен вважає, що Україна ставиться до боротьби з корупцією надзвичайно серйозно.

Про це Блінкен сказав в інтерв'ю CBS, йдеться на сайт Державного департаменту США.

Держсекретар при цьому коментував нещодавнє звільнення керівництва українського Міністерства оборони Президентом Зеленським.

"Сам факт того, що президент Зеленський вжив заходів, очевидно, для боротьби з випадками корупції, є свідченням того, що українці ставляться до цього надзвичайно серйозно. І вони знають, що Сполучені Штати та десятки інших країн у всьому світі, які підтримують Україну, хотіли переконатися, що підтримка, яку ми їм надаємо, використовується правильно", - сказав Блінкен.

Він додав, що в Україні та інших держава Штати мають фахівців, які перевіряють витрату американської допомоги на заявлені цілі.

"Я розмовляв із членами Конгресу, які їздили в Україну, і вони бачили, що ми робимо, щоби переконатися, що гроші добре враховані. Вони повернулися дуже вражені цим контролем, цими заходами, і вони сказали нам, що не бачили нічого такого ж ефективного в інших місцях у минулому, де ми підтримували країни, які стали жертвами агресії", - зауважив держсекретар.

Нагадаємо, днями Кабмін звільнив всіх заступників міністра оборони. Водночас зберіг посаду перший заступник міністра, генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

До цього відправили у відставку Олексія Резнікова, а натомість призначили Рустема Умєрова. Ці кадрові перестановки відбулося на тлі гучних скандалів із закупівлями та ймовірними зловживаннями у Міноборони.

Тим часом Пентагон направив додаткових інспекторів в Україну для моніторингу використання допомоги США.