З початку року в Україні обстежено понад 200 тис. га земель сільгосппризначення

В Україні триває обстеження земель сільгосппризначення, визначених для першочергового розмінування.

Про це повідомила пресслужба Мінекономіки.

“Є 200 тисяч гектарів обстежених з початку року земель сільськогосподарського призначення. Це значний результат та значні темпи роботи. Особливо важливо, що понад 120 тисяч гектарів обстежених та розмінованих земель вже використовується сільгоспвиробниками”, - розповіла Перший віцепрем’єр-міністр України - міністр економіки Юлія Свириденко.

Такі дані Мінекономіки надали обласні військові адміністрації.

Зокрема, за минулий тиждень піротехніки обстежили біля 4,5 тис. га земель сільгосппризначення. З них в Херсонській області – понад 3,7 тис га, Миколаївській - більше 430 га, Харківській – понад 280 га.

В Мінекономіки нагадали, що План заходів із розмінування земель сільськогосподарського призначення розрахований на чотири роки та передбачає повернення в господарську експлуатацію понад 470 тис. га найбільш цінних сільськогосподарських угідь.

Як раніше повідомлялось, українська влада планує розмінувати всю територію України за 5-7 років після завершення війни. Розмінування аграрних земель заплановано провести впродовж 3 років після визволення територій.