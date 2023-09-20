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З початку року в Україні обстежено понад 200 тис. га земель сільгосппризначення

Понад 120 тис. га обстежених та розмінованих земель вже використовується сільгоспвиробниками.

З початку року в Україні обстежено понад 200 тис. га земель сільгосппризначення
Фото: Міноборони

В Україні триває обстеження земель сільгосппризначення, визначених для першочергового розмінування.

Про це повідомила пресслужба Мінекономіки.

“Є 200 тисяч гектарів обстежених з початку року земель сільськогосподарського призначення. Це значний результат та значні темпи роботи. Особливо важливо, що понад 120 тисяч гектарів обстежених та розмінованих земель вже використовується сільгоспвиробниками”, - розповіла Перший віцепрем’єр-міністр України - міністр економіки Юлія Свириденко.  

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Такі дані Мінекономіки надали обласні військові адміністрації.

Зокрема, за минулий тиждень піротехніки обстежили біля 4,5 тис. га земель сільгосппризначення. З них в Херсонській області – понад 3,7 тис га, Миколаївській - більше 430 га, Харківській – понад 280 га.

В Мінекономіки нагадали, що План заходів із розмінування земель сільськогосподарського призначення розрахований на чотири роки та передбачає повернення в господарську експлуатацію понад 470 тис. га найбільш цінних сільськогосподарських угідь.

Як раніше повідомлялось, українська влада планує розмінувати всю територію України за 5-7 років після завершення війни. Розмінування аграрних земель заплановано провести впродовж 3 років після визволення територій.

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