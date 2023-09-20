На Таврійському напрямку українські захисники знищили за добу майже пів сотні одиниць військової техніки росіян

На Таврійському напрямку українські бійці завдали за добу чималих втрат росіянам.

Як повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський, серед втрат окупантів - майже пів сотні одиниць військової техніки і 325 осіб особового складу

"За останню добу втрати ворога склали 325 осіб (безповоротні - 130, поранені - 194, полон - 1)... Знищено 48 одиниць військової техніки противника. Зокрема, 3 танки, 8 ББМ, 7 артилерійських систем та мінометів, 1 РСЗВ, 14 БпЛА, 15 одиниць автомобільної техніки", - зазначив бригадний генерал.

Вдалося знищити склад боєприпасів та ще один важливий об’єкт ворога.

Загалом артилерійські підрозділи Сил оборони Таврійського напрямку упродовж доби виконали 1232 вогневих завдання. При цьому росіяни 18 разів атакував позиції українських захисників і здійснили 830 обстрілів, завдали 1 ракетного та 23 авіаударів.

Нагадаємо, за минулу добу Сили оборони зменшили чисельність ворожої армії на ще 520 осіб. Серед втрат у техніці ворога - сім танків, 34 артилерійські системи та 37 безпілотників.

Нині надвечір над Криворізьким районом Дніпропетровщини збили два ворожі "ланцети".