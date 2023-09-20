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Поліція підозрює мешканку Харківщини у колабораційній діяльності

Зокрема, жінка поширювала серед громадян агітаційні газети із закликами до підтримки російських дій та рішень.

Поліція підозрює мешканку Харківщини у колабораційній діяльності
Фото: Пресслужба поліції Харківщини

Поліція підозрює мешканку с. Михайлівка Чугуївського району Харківської області у співпраці з російськими окупантами.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

“Перебуваючи на посаді з липня по вересень 2022 року, 49-річна зловмисниця за вказівкою представника незаконного органу влади, створеного на тимчасово окупованій території, складала списки осіб, які проживають на ввіреній їй мікродільниці”, - йдеться у повідомленні.

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Жінка розповсюджувала гуманітарну допомогу серед населення села та була присутня на нарадах, які проводились представниками незаконних органів влади.

Також вона поширювала серед громадян агітаційні газети із закликами до підтримки рішень та дій держави-агресора і повалення конституційного ладу України.

Правоохоронці повідомили порушниці про підозру за ч. 2 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої.

Нагадаємо, контррозвідка СБУ затримала ще одну ворожу коригувальницю на Донеччині. Зловмисниця намагалась виявити у Слов’янську локації Сил оборони України та навести по них російські удари. Найбільше ворога цікавили маршрути переміщення артилерії ЗСУ, у тому числі реактивних систем залпового вогню, які задіяні у контрнаступі під Бахмутом.

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