Польське МЗС викликало українського посла через слова Зеленського на Генасамблеї ООН

Яблонський заявив, що ця теза "невірна щодо Польщі і, тим більше, особливо неправомірна щодо нашої країни, яка підтримує Україну з перших днів війни".

МЗС Польщі викликало 20 вересня українського посла Василя Зварича через репліку Президента Володимира Зеленського на Генасамблеї ООН.

Про це йдеться на сайті польського відомства.

Зварич зустрівся зі заступником глави МЗС Павелом Яблонським.

Заступник міністра передав "рішучий протест польської сторони проти заяв, зроблених учора президентом В. Зеленським на Генеральній Асамблеї ООН, у яких стверджувалося, що деякі країни ЄС симулюють солідарність, опосередковано підтримуючи Росію", йдеться на сайті.

Яблонський заявив, що ця теза "невірна щодо Польщі і, тим більше, особливо неправомірна щодо нашої країни, яка підтримує Україну з перших днів війни".

Польська сторона відзначила, що тиск на Польщу на багатосторонніх форумах чи направлення скарг до міжнародних трибуналів "не є відповідними методами вирішення спорів між нашими державами". Яблонський сказав, що ці дії не будуть ефективними проти Польщі та висловив стурбованість нещодавньою публічною заявою представників української влади, яка "нав'язує односторонній погляд на багатоаспектну проблему експорту української сільгосппродукції до сусідніх країн".

Нагадаємо, премʼєр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що його країна готова і надалі допомагати Україні, але не ціною власного ринку, коментуючи обурення України щодо продовження ембарго на імпорт агропродукції.

Напередодні стало відомо, що найближчими днями Україна запровадить ембарго на цибулю, помідори, капусту та яблука з Польщі. Як сказав заступник міністра економіки, торговельний представник України Тарас Качка, після п'яти місяців переговорів наша держава втратила надію на вирішення суперечки довкола ситуації з агроімпортом.