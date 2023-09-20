Сергій Жадан. "Зійде світло над містом праведників"
Сергій Жадан. "Зійде світло над містом праведників"
Польща проти українського зерна. Удар, звідки не чекали
Польща проти українського зерна. Удар, звідки не чекали
Росіяни атакували Львів "шахедами", є влучання в склади та загиблий (доповнено)
Росіяни атакували Львів "шахедами", є влучання в склади та загиблий (доповнено)
Порошенко прокоментував удар по заводу в Севастополі, який до окупації належав йому: "Вкрадене не приносить успіху"
Порошенко прокоментував удар по заводу в Севастополі, який до окупації належав йому: "Вкрадене не приносить успіху"
Україна знищила п'ять великих десантних кораблів РФ, - ВМС
Україна знищила п'ять великих десантних кораблів РФ, - ВМС
На оборонному заводі Миколаївщини діяла агентурна мережа ворога, – СБУ
На оборонному заводі Миколаївщини діяла агентурна мережа ворога, – СБУ
Leopard 1. Безцінна допомога
Leopard 1. Безцінна допомога
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Московському православ’ю в Україні кінець. У Росії церковна криза відкладається – ненадовго
Московському православ’ю в Україні кінець. У Росії церковна криза відкладається – ненадовго
ГоловнаСвіт

Польське МЗС викликало українського посла через слова Зеленського на Генасамблеї ООН

Яблонський заявив, що ця теза "невірна щодо Польщі і, тим більше, особливо неправомірна щодо нашої країни, яка підтримує Україну з перших днів війни".

Польське МЗС викликало українського посла через слова Зеленського на Генасамблеї ООН
Фото: Facebook/Посольство України у Польщі

МЗС Польщі викликало 20 вересня українського посла Василя Зварича через репліку Президента Володимира Зеленського на Генасамблеї ООН.

Про це йдеться на сайті польського відомства.

Зварич зустрівся зі заступником глави МЗС Павелом Яблонським.

Заступник міністра передав "рішучий протест польської сторони проти заяв, зроблених учора президентом В. Зеленським на Генеральній Асамблеї ООН, у яких стверджувалося, що деякі країни ЄС симулюють солідарність, опосередковано підтримуючи Росію", йдеться на сайті. 

Яблонський заявив, що ця теза "невірна щодо Польщі і, тим більше, особливо неправомірна щодо нашої країни, яка підтримує Україну з перших днів війни".

Польська сторона відзначила, що тиск на Польщу на багатосторонніх форумах чи направлення скарг до міжнародних трибуналів "не є відповідними методами вирішення спорів між нашими державами". Яблонський сказав, що ці дії не будуть ефективними проти Польщі та висловив стурбованість нещодавньою публічною заявою представників української влади, яка "нав'язує односторонній погляд на багатоаспектну проблему експорту української сільгосппродукції до сусідніх країн".

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Нагадаємо, премʼєр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що його країна готова і надалі допомагати Україні, але не ціною власного ринку, коментуючи обурення України щодо продовження ембарго на імпорт агропродукції.

Напередодні стало відомо, що найближчими днями Україна запровадить ембарго на цибулю, помідори, капусту та яблука з Польщі. Як сказав заступник міністра економіки, торговельний представник України Тарас Качка, після п'яти місяців переговорів наша держава втратила надію на вирішення суперечки довкола ситуації з агроімпортом. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies