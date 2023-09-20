Мережа ботів намагалсь завадити зустрічі Зеленського з Нетаньягу, - посольство

Фейкова мережа поширює на івриті звинувачення проти президента Зеленського та українського народу.

Напередодні запланованій зустрічі президента Володимира Зеленського та премʼєр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу в рамках щорічного саміту ООН була виявлена ціла мережа інтернет-ботів.

Про це повідомляється на сторінці Посольства України в Ізраїлі у фейсбуці.

"Попередження ботів: Перед зустріччю Нетаньягу та президента Зеленського ми виявили на платформі Х ворожу мережу ботів. Фейкова мережа поширює на івриті звинувачення проти президента Зеленського та українського народу", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, президент Зеленський вперше за час повномасштабної війни зміг зустрітися із головою уряду Ізраїлю. Зустріч із Нетаньягу відбулася в Нью-Йорку на полях Генасамблеї ООН. Вони обговорили співпрацю країн, зокрема в цивільній обороні.

Зеленський також запросив Ізраїль підтримати Українську формулу миру. У цьому контексті він розповів про підготовку Глобального саміту миру. Крім того, сторони обговорили співпрацю в межах ООН та на інших міжнародних майданчиках.