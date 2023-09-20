У Росії розбився винищувач Су-34

У Воронезькій області РФ зазнав аварії винищувач Су-34.

Міноборони стверджує, що екіпаж катапультувався і був евакуйованим. Причини аварії не називають.

Відомо, що екіпаж складав дві особи.

Су-34 – винищувачі, які росіяни застосовують у війні проти України. Сили оборони збивали такі літаки на своїй територій. Су-34 горіли також на території РФ, у Курській області. Росіяни втратили техніку після ударів 2 червня по аеродрому "Східний". У травні у Брянській області РФ були знищені винищувач Су-34 і два вертольоти росіян Мі-8.

Протягом останніх місяців літаки також зазнавали аварій в польотах. На початку липні розбився МіГ-31 у Камчатському краї, згодом – Су-25 впав у море, в серпні Су-30 упав у Калініградській області.

Завдяки санкціям, впровадженим за повномасштабне вторгнення в Україну, росіяни втратили доступ до технологій та запчастин, необхідних, зокрема, для авіації.