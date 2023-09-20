Головне за ніч та ранок середи, 20 вересня: влучання в Кременчуцький НПЗ, "сердечна" зустріч Зеленського і Нетаньягу

У ніч на 20 вересня противник застосував ударні безпілотники типу “Shahed-136/131”. Загалом зафіксовано пуски кількох груп ударних БпЛА (за попередніми даними, близько 24) з південно-східного та північного напрямків.

17 “Шахедів” було знищено протиповітряною обороною по маршруту слідування у межах Сумської, Полтавської, Кіровоградської та Дніпропетровської областей. До відбиття удару залучили зенітні ракетні війська, винищувальну авіацію Повітряних Сил, підрозділи мобільних вогневих груп Сил оборони України та інші засоби ураження.

Є кілька влучань у Кременчуцький нафтопереробний завод на Полтавщині, внаслідок чого роботу підприємства тимчасово зупинено. Над ліквідацією наслідків працюють відповідні служби.

Кременчуцький НПЗ вже не вперше потрапляє під ворожі обстріли. Росіяни били по ньому ще на початку повномасштабного вторгнення, зокрема в квітні і травні.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що минулої доби відбулося 24 бойових зіткнення.

Ворог завдав девʼятьох ракетних та 79 авіаційних ударів, здійснив понад 60 обстрілів із реактивних систем залпового вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільних об’єктах.

На Мелітопольському напрямку Сили оборони продовжують наступальну операцію, завдають окупаційним військам значних втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога.

Авіація Сил оборони завдала удару по пункту управління, 16 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та трьох – по зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділи ракетних військ уразили три пункти управління, зенітно-ракетний комплекс, девʼять артилерійських засобів, склад боєприпасів та станцію РЕБ противника.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 20 вересня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що з початку повномасштабної війни по сьогодні армія ворога втратила близько 273 980 осіб, за минулу добу – близько 520.

Про інші втрати противника – в новині.

РФ била по 9 областях України, в Харківській загинули шестеро людей, в Херсонській – двоє, йдеться в ранковому зведенні обласних військових адміністрацій.

Також атак зазнали Полтавська, Чернігівська, Сумська, Луганська, Дніпропетровська, Запорізька, Донецька.

Більше інформації – в новині.

Президент України Володимир Зеленський вперше за час повномасштабної війни зустрівся із головою уряду Ізраїлю. Зустріч із Беньяміном Нетаньягу відбулася в Нью-Йорку на полях Генасамблеї ООН.

Сторони обговорили співпрацю країн, зокрема в цивільній обороні, повідомив Зеленський у X. "Поінформував про удари РФ іранськими дронами по наших містах, портах, критичній інфраструктурі. Поділяємо занепокоєння зростанням військової співпраці РФ та Ірану", – зазначив він.

В Офісі президента додали, що президент України поінформував Нетаньягу про ситуацію на фронті та повітряні удари. Зеленський запросив Ізраїль підтримати Українську формулу миру. У цьому контексті Володимир Зеленський розповів про підготовку Глобального саміту миру. Крім того, сторони обговорили співпрацю в межах ООН та на інших міжнародних майданчиках.

На сайті уряду Ізраїлю зустріч Нетаньягу і Зеленського назвали "сердечною" (cordial).

"Прем'єр-міністр Нетаньяху дав зрозуміти, що Ізраїль продовжуватиме допомагати Україні в гуманітарних питаннях, зокрема у боротьбі з протипіхотними мінами", – йдеться у повідомленні.

У Сочі ранком середи загорівся резервуар із паливом "Роснафти", розташований біля аеропорту. Влада регіону заявила, що горіли 96 квадратних метрів.

Причини загоряння поки не озвучують, але як одну з версій російські ЗМІ назвали удар безпілотника. Росіяни стверджують, що загиблих та поранених немає.

Від Сочі до України – понад 1300 кілометрів.

У Тверській області тим часом повідомили про "падіння БпЛА" на територію Редкінського хімічного заводу, що виробляє продукцію для авіагалузі. Це вже другий за тиждень інцидент з безпілотниками для цього заводу.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!