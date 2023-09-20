Росіяни обстріляли будівлю пожежно-рятувальної частини в Оріхові

Особовий склад не постраждав.

LB.ua в Google News

Увечері 19 вересня окупанти обстріляли будівлю пожежно-рятувальної частини в місті Оріхів на Запоріжжі.

Про це повідомляє у Telegram ДСНС України.

"Вчора ввечері загарбники вкотре обстріляли Оріхів Запорізької області, в результаті пошкоджена будівля пожежно-рятувальної частини", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що техніка не пошкоджена. Особовий склад внаслідок атаки не постраждав.

Нагадаємо, впродовж минулої доби окупанти завдали 128 ударів по 24 містах та селах Запорізької області. Є руйнування цивільної інфраструктури. Поранені двоє людей.