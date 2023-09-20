Порошенко прокоментував удар по заводу в Севастополі, який до окупації належав йому: "Вкрадене не приносить успіху"
Порошенко прокоментував удар по заводу в Севастополі, який до окупації належав йому: "Вкрадене не приносить успіху"
Сергій Жадан. "Зійде світло над містом праведників"
Сергій Жадан. "Зійде світло над містом праведників"
Leopard 1. Безцінна допомога
Leopard 1. Безцінна допомога
Росіяни атакували Львів "шахедами", є влучання в склади та загиблий (доповнено)
Росіяни атакували Львів "шахедами", є влучання в склади та загиблий (доповнено)
Польща проти українського зерна. Удар, звідки не чекали
Польща проти українського зерна. Удар, звідки не чекали
Україна знищила п'ять великих десантних кораблів РФ, - ВМС
Україна знищила п'ять великих десантних кораблів РФ, - ВМС
​ДБР розпочало розслідування через інцидент у військкоматі Самбора на Львівщині
​ДБР розпочало розслідування через інцидент у військкоматі Самбора на Львівщині
Шмигаль запропонував Польщі, Угорщині та Словаччині компроміс щодо експорту українського збіжжя
Шмигаль запропонував Польщі, Угорщині та Словаччині компроміс щодо експорту українського збіжжя
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни обстріляли будівлю пожежно-рятувальної частини в Оріхові

Особовий склад не постраждав.

Росіяни обстріляли будівлю пожежно-рятувальної частини в Оріхові
Фото: ДСНС України

Увечері 19 вересня окупанти обстріляли будівлю пожежно-рятувальної частини в місті Оріхів на Запоріжжі.

Про це повідомляє у Telegram ДСНС України.

"Вчора ввечері загарбники вкотре обстріляли Оріхів Запорізької області, в результаті пошкоджена будівля пожежно-рятувальної частини", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що техніка не пошкоджена. Особовий склад внаслідок атаки не постраждав.

Підписуйтесь на наш Google News
 

Нагадаємо, впродовж минулої доби окупанти завдали 128 ударів по 24 містах та селах Запорізької області. Є руйнування цивільної інфраструктури. Поранені двоє людей.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies