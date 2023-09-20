На узбережжі Хортиці знайшли фрагменти човнів XVIII століття

На узбережжі острова Хортиця в Запорізькій області виявили 11 фрагментів човнів XVIII століття.

Їх виявили через зниження рівня Дніпра внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС. Транспортували фрагменти за допомогою рятувальників, повідомили в МВС.

"Враховуючи складність транспортування історичних знахідок, через відсутність транспортного під’їзду, представники Національного заповідника о. Хортиця звернулися до рятувальників за допомогою", – повідомили в міністерстві.

Фахівці на човні доставили памʼятки історії до узбережжя з під’їздом та передали їх для подальших експертиз та досліджень.

Це – не перша знахідка, зроблена після російського теракту, внаслідок якого велика площа вперше за 70 років опинилася над поверхнею води. На території заповідника "Хортиця" знайшли декілька сотень археологічних предметів з металу, кераміки та дерева, а також понад тисячу фрагментів керамічних виробів. Крім того, були знайдені скляні уламки від середньовічних пляшок та навіть скляні бомби. Також знайшли старовинний човен, якому, за попередньою оцінкою, може бути близько пів тисячі років.