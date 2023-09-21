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Учора росіяни обстріляли 13 населених пунктів Донеччини та вбили п’ятьох людей

Пошкоджені будинки, автомобілі та лінії електропередач.

Учора росіяни обстріляли 13 населених пунктів Донеччини та вбили п’ятьох людей

Упродовж минулої доби, 20 вересня, росіяни обстріляли 13 населених пунктів Донецької області. Пошкоджено 20 цивільних об’єктів, загинули п’ятеро людей.

Про це повідомляє у Telegram Поліція Донеччини.

Протягом середи окупанти 16 разів відкривали вогонь по мирному населенню. Ворог бив з авіації, ЗРК "С-300", РСЗВ "Смерч", артилерії, мінометів.

Армія РФ атакувала 13 населених пунктів: міста Авдіївка, Залізне, Сіверськ, Торецьк, селища Велика Новосілка, Неліпівка, Північне, села Верхньокам’янське, Кліщіївка, Малинівка, Новоселівка Перша, Плещіївка, Русин Яр. Пошкоджено 20 цивільних об’єктів: 26 приватних будинків, автомобіль, лінії електропередач, газопровід.

У Торецьку ворожі снаряди вбили двох людей. Зруйнована приватна оселя. З артилерії російські війська гатили по селищу Північне – загинуло двоє цивільних.

Внаслідок масованих ударів по Вугледару вбито людину. Під артобстріл потрапила Плещіївка. Пошкоджено 7 приватних будинків, лінію електромереж, автомобіль.

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Нагадаємо, упродовж доби 19 вересня російська армія обстріляла 12 населених пунктів Донецької області. Поліцейські задокументували 31 російську атаку на цивільне населення. Без жертв.

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