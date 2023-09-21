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Унаслідок нічної ракетної атаки є влучання у будівлі заводу Pepsi на Київщині

Серед працівників заводу є поранені.

Унаслідок нічної ракетної атаки є влучання у будівлі заводу Pepsi на Київщині
Скріншот відео

Цієї ночі під час ворожої атаки уламки ракети влучили по будівлі заводу Pepsi у місті Вишневе Київської області.

Про це повідомили місцеві Telegram-канали.

Зазначається, що наслідок удару РФ є поранені серед працівників, а також пошкоджено будівлі промислової зони. Інформації про загиблих немає.

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Нагадаємо, вночі 21 вересня близько 3:40 російські окупанти атакували Україну крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55. Усього зафіксовано пуски 43 крилатих ракет із 10 літаків стратегічної авіації Т-95мс з району західніше Енгельса. Сили ППО знищили 36 ракет ворога.

Зранку в Київській ОВА повідомили, що внаслідок російської атаки пошкоджено лікарню, житлові будинки та підприємство, авто і господарчі споруди. Станом на 9:00 було відомо про трьох постраждалих.

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