Українські військові випробовують на передовій безпілотного робота Ironclad, повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Ironclad — роботизована платформа, яка допомагає Силам оборони виконувати бойові завдання на фронті. Штурмувати ворожі позиції, проводити розвідку та забезпечувати військових вогневою підтримкою.

Міністр зазначає, що це революційний продукт від українських інженерів з Roboneers, який змінює підхід ведення війни та допомагає зберегти найцінніше — життя наших військових.

Машина розвиває швидкість до 20 кілометрів, обладнана тепловізійною камерою та бойовою туреллю Шабля М2. Також має броньований панцир, який захищає від стрілецької зброї. Керувати Ironclad можна дистанційно — з безпечного місця.

Глава Мінцифри зауважив, що подати проєкти в оборонній сфері можна через платформу Brave1.

Раніше Федоров повідомив, що Україна збільшить виробництво безпілотників. Тестуються системи штучного інтелекту, які допоможуть знаходити цілі за кілька кілометрів.

Нагадаємо, нещодавно міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Україна незабаром отримає від США танки M1 Abrams.