Поранено командувача 58-ї армії РФ, начальника штабу і ще декілька десятків ворожих офіцерів. Близько десяти ворожих офіцерів загинули.

Днями СБУ та ЗСУ вдарили по секретній базі окупантів у тимчасово окупованому Мелітополі, повідомили наші джерела.

Спочатку Служба безпеки виявила, що окупанти організували свій штаб на місцевому моторному заводі. Інформацію передали військовим, а потім разом з ними – відпрацювали по цілі.

В результаті ракетного удару було поранено командувача 58-ї армії РФ, яка воює на Запорізькому напрямку, а також їхнього начальника штабу.

Крім ватажків окупантів, постраждало ще декілька десятків ворожих офіцерів. Близько десяти із них – уже “точно відправилися на концерт до Кобзона”, повідомили джерела.

Фото: джерела в СБУ

Нагадаємо, СБУ та ВМС уночі вдарили ракетами по військовому аеродрому окупантів у Криму. До ракетних ударів використали безпілотники.