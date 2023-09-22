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Офіцер із Житомирщини здав у ломбарди військового майна на 3,2 млн грн

Він привласнив 60 камер нічного бачення та 8 тепловізорів, частина з яких була придбана за кошти волонтерів.

Офіцер із Житомирщини здав у ломбарди військового майна на 3,2 млн грн
Фото: ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування щодо начальника служби логістики однієї з військових частин Житомирщини. В умовах воєнного стану він намагався збагатитися, продаючи військове майно в Інтернеті та через ломбарди.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

Обвинувальний акт наразі направлено до суду.

Військовий мав доступ до місця зберігання техніки частини і привласнив 60 камер нічного бачення та 8 тепловізорів різних моделей, частина з яких була придбана за кошти волонтерів. Офіцер продавав техніку через Інтернет та здавав у місцеві ломбарди. Загальна сума завданих державі збитків - 3,2 млн грн.

Під час досудового розслідування офіцер відшкодував кошти у повному обсязі.

Військовослужбовець обвинувачується у привласненні військовою службовою особою військового майна зі зловживанням службовим становищем, вчиненому в умовах воєнного стану, що заподіяло істотну шкоду (ч. 4 ст. 410 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк до 15 років.

Нагадаємо, у 2016 році сержант Нацгвардії отримав 5 років в'язниці за здачу військового майна в ломбард.

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