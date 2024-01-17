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Топменеджмент концерну з Житомирщині забезпечував російський ВПК системами загородження

Наразі затримано двох підозрюваних. Ще троє перебувають за межами України.

Топменеджмент концерну з Житомирщині забезпечував російський ВПК системами загородження
Фото: ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань затримали топменеджмент концерну з Житомирщини, який забезпечував російський військово-промисловий комплекс системами загородження.

Проце повідомляє пресслужба ДБР.

Зазначається, що за останні пів року ДБР спільно з СБУ викрило та припинило діяльність вже другого концерну, який продовжував забезпечувати російський ВПК навіть після повномасштабного вторгнення.

До початку війни концерн належав підприємцю, який за декілька днів до початку війни виїхав з України, а після вторгнення переоформив власність на підконтрольних осіб, які продовжували працювати з Росією.

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"Нові власники концерну налагодили постачання через підконтрольні іноземні та російські фірми-прокладки. Саме ці компанії відправляли «замовлення» українському виробнику нібито для потреб третьої сторони. Тільки протягом 2022 року фігуранти поставили до росії декілька партій відповідної продукції на понад 1,5 млн доларів США", - йдеться в повідомленні.

Наприкінці грудня 2023 року було проведено обшуки у приміщеннях концерну та місцях проживання його топменеджерів. Слідчі ДБР вилучили речі й документи, які свідчать про провадження операційної діяльності підприємств концерну на території України та Росії.

Фото: ДБР

Наразі затримано двох топменеджерів, яким було оголошено про підозру в учиненні умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору, вчинених організованої групою за ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Щонайменше ще троє учасників групи, у тому числі її організатор, перебувають за межами України. Їм буде повідомлено про підозру заочно.

Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі до 12 років позбавлення волі. Також вирішується питання щодо арешту майна підприємств та передача їх в АРМА.

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