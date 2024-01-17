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Тиск на Орбана посилюється, він готовий укласти угоду щодо 50 млрд євро для України, − Politico

Дипломати та посадовці з оптимізмом дивляться на переговори між Єврокомісією та Будапештом. Водночас перемовини з Угорщиною триватимуть до наступного саміту лідерів Євросоюзу 1 лютого.

Тиск на Орбана посилюється, він готовий укласти угоду щодо 50 млрд євро для України, − Politico
Фото: EPA/UPG

Дипломати та посадовці з оптимізмом дивляться на переговори між Єврокомісією та Будапештом щодо 50 мільярдів євро для України, які досі блокує прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

Про це йдеться у Brussels Playbook від Politico.

Кілька країн ЄС заявили, що тиск на Орбана посилюється. Вони вважають, що він готовий укласти угоду.

“Йому потрібно бути поганим хлопчиком, але він не може переборщити”, − сказав один з дипломатів. 

Інший заявив, що заклики про “позбавлення Орбана права голосу” посилюються не лише у Європейському парламенті, але у й Раді.

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ЄС не хоче давати Орбану ще одну можливість скористатися своїм вето, зокрема йдеться про проміжний огляд Українського фонду у 2025 році. Блок натомість розглядає можливість “аварійного гальмування” для українських фондів на зразок екстреного гальмування в Європейському фонді відновлення після коронавірусу. Цей пункт дозволяє країні порушувати питання фонду на рівні лідерів, якщо вони вважають, що існує проблема, але не дає права вето. Якщо якась країна “натисне на гальмо”, лідерам доведеться обговорити це питання на наступному саміті.

Минулого року Угорщина запропонувала створити “проміжний перегляд” фонду для України, що дасть Орбану ще одну можливість накласти вето на нього у 2025 році. Інші країни відхилили пропозицію Будапешта, заявивши, що вона підриває мету фонду – дати Києву певну передбачуваність на найближчі роки. Останніми тижнями Єврокомісія та країни ЄС шукали компромісу з Угорщиною, оскільки хочуть, аби фонд був частиною бюджету ЄС, а не розподілений між 26 країнами блоку.

Дипломати очікують, що перемовини з Угорщиною триватимуть до наступного саміту лідерів Євросоюзу 1 лютого.

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