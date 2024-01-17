На Авдіївському напрямку захисники відбили понад 30 атак за добу

На Авдіївському напрямку захисники продовжують стримувати ворога, який прагне оточити Авдіївку. Оборонці відбили 20 атак ворога в районах Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 15 атак у районах Первомайського і Невельського.

На Мар'їнському напрямку захисники продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Мар'їнки і Новомихайлівки. Там відбили 17 атак, повідомив речник Генштабу Андрій Ковальов у ефірі телемарафону.

"На Херсонському напрямку Сили оборони України надалі продовжують заходи із розширення плацдарму на лівому березі річки Дніпро в Херсонській області. Попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Протягом минулої доби противник здійснив шість безуспішних штурмових дій на позиції наших військ, водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат у живій силі та техніці", – сказав він.

На Запорізькому Сили оборони відбили атаку окупантів західніше Вербового.

На Лиманському українські воїни відбили 11 атак ворога в районах Тернів, Ямполівки, Торського Донецької області і ще 17 атак в районах Макіївки, Білогорівки і Серебрянського лісництва Луганської області і північніше Григорівки, Веселого Донецької області.

На Бахмутському наші воїни відбили дев'ять атак противника в районах Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

Загалом за добу було 98 бойових зіткнень, окупанти завдали чотирьох ракетних і 29 авіаційних ударів, здійснили 49 обстрілів із реактивних систем залпового вогню.