Німеччина цьогоріч поставить Україні військової допомоги на понад 7 млрд євро

Німеччина цьогоріч збирається поставити Україні військової допомоги на 7 млрд євро.

Про це повідомив канцлер Олаф Шольц за результатами розмови з президентом США Джо Байденом. За словами Шольца, вони домовилися продовжувати надавати українцям фінансову, гуманітарну і військову підтримку.

"Президент Байден і я згодні: ми хочемо продовжувати надавати Україні фінансову, гуманітарну та військову підтримку. Сьогодні я говорив з Джо Байденом телефоном. У 2024 Німеччина надасть військові товари на суму понад сім мільярдів євро", – написав канцлер ФРН.

President Biden and I agree: we want to continue to provide Ukraine with financial, humanitarian and military support. Today, I spoke to @POTUS on the phone. Germany is providing more than seven billion euros in military goods in 2024. — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) January 16, 2024