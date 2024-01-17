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Німеччина цьогоріч поставить Україні військової допомоги на понад 7 млрд євро

Відповідне зобов'язання озвучив Олаф Шольц. 

Німеччина цьогоріч поставить Україні військової допомоги на понад 7 млрд євро
Фото: EPA

Німеччина цьогоріч збирається поставити Україні військової допомоги на 7 млрд євро.

Про це повідомив канцлер Олаф Шольц за результатами розмови з президентом США Джо Байденом. За словами Шольца, вони домовилися продовжувати надавати українцям фінансову, гуманітарну і військову підтримку.

"Президент Байден і я згодні: ми хочемо продовжувати надавати Україні фінансову, гуманітарну та військову підтримку. Сьогодні я говорив з Джо Байденом телефоном. У 2024 Німеччина надасть військові товари на суму понад сім мільярдів євро", – написав канцлер ФРН.

  • Німеччина серед країн ЄС надає Україні військову підтримку на найбільшу суму. Станом на 31 жовтня зобов’язання Німеччини становили понад 17 мільярдів євро, а це приблизно в п’ять разів перевищує внесок Данії – наступного найбільшого вкладника в військову допомогу.
  • Раніше Шольц наголошував, що підтримка України з боку більшості європейських країн занадто мала. Брюссель, за даними Financial Times, почав аудит допомоги кожної з країн ЄС, аби з'ясувати, хто і в якій кількості допоміг українцям зі зброєю.
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