Німеччина цьогоріч поставить Україні військової допомоги на понад 7 млрд євро

Німеччина цьогоріч збирається поставити Україні військової допомоги на 7 млрд євро.
Про це повідомив канцлер Олаф Шольц за результатами розмови з президентом США Джо Байденом. За словами Шольца, вони домовилися продовжувати надавати українцям фінансову, гуманітарну і військову підтримку.
"Президент Байден і я згодні: ми хочемо продовжувати надавати Україні фінансову, гуманітарну та військову підтримку. Сьогодні я говорив з Джо Байденом телефоном. У 2024 Німеччина надасть військові товари на суму понад сім мільярдів євро", – написав канцлер ФРН.
President Biden and I agree: we want to continue to provide Ukraine with financial, humanitarian and military support. Today, I spoke to @POTUS on the phone. Germany is providing more than seven billion euros in military goods in 2024.— Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) January 16, 2024
- Німеччина серед країн ЄС надає Україні військову підтримку на найбільшу суму. Станом на 31 жовтня зобов’язання Німеччини становили понад 17 мільярдів євро, а це приблизно в п’ять разів перевищує внесок Данії – наступного найбільшого вкладника в військову допомогу.
- Раніше Шольц наголошував, що підтримка України з боку більшості європейських країн занадто мала. Брюссель, за даними Financial Times, почав аудит допомоги кожної з країн ЄС, аби з'ясувати, хто і в якій кількості допоміг українцям зі зброєю.