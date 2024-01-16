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Очільник Пентагону і Умєров обговорили засідання "Рамштайну" 23 січня

Остін наголосив на продовженні підтримки України.

Очільник Пентагону і Умєров обговорили засідання "Рамштайну" 23 січня
Рустем Умєров і Ллойд Остін
Фото: EPA/UPG

Міністр оборони США Ллойд Остін провів телефонну розмову з українським колегою Рустемом Умєровим.

Як ідеться на сайті Пентагону, міністри обговорили останні новини про ситуацію на фронті та майбутнє віртуальне засідання Контактної групи з оборони України, яке заплановане на 23 січня. 

Остін наголосив, що Сполучені Штати і коаліція, до якої входить майже 50 союзників і партнерів, "як і раніше, віддані підтримці України в її боротьбі проти російської агресії".

Очільники міністерств пообіцяли підтримувати тісний контакт.

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