Чернігівська МВА попередила про підготовку Росією ударів по інфраструктурі

Керівник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський попередив, що ворог планує завдання ударів по критичній інфраструктурі.

Про це він написав у Telegram. Брижинський закликав у разі тривоги бути в укриттях.

За його словами, під загрозою:

телерадіовежі;

теплоелектростанції;

газорозподільчі станції;

адміністративні будівлі органів влади та ін.

"Тому в разі повітряної тривоги, прошу не ігнорувати її та проходити в укриття. Уникайте місць скупчення людей та не знаходьтесь поруч з обʼєктами критичної інфраструктури", – написав він у Telegram.

Нагадаємо, що внаслідок російського удару по Чернігову 17 квітня загинули 18 людей, поранені ще 78. Президент і МЗС України наголосили, що удар не мав би таких наслідків, якби країна мала достатню кількість протиповітряної оборони. Таку саму точку зору висловили в МЗС країни-союзниці Естонії.