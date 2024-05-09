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Чернігівська МВА попередила про підготовку Росією ударів по інфраструктурі

Жителів просять не ігнорувати сигнали тривоги.

Чернігівська МВА попередила про підготовку Росією ударів по інфраструктурі
Наслідки обстрілу Чернігова (архівне фото)
Фото: ДСНС

Керівник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський попередив, що ворог планує завдання ударів по критичній інфраструктурі. 

Про це він написав у Telegram. Брижинський закликав у разі тривоги бути в укриттях.

За його словами, під загрозою:

  • телерадіовежі;
  • теплоелектростанції;
  • газорозподільчі станції;
  • адміністративні будівлі органів влади та ін.

"Тому в разі повітряної тривоги, прошу не ігнорувати її та проходити в укриття. Уникайте місць скупчення людей та не знаходьтесь поруч з обʼєктами критичної інфраструктури", – написав він у Telegram.

Нагадаємо, що внаслідок російського удару по Чернігову 17 квітня загинули 18 людей, поранені ще 78. Президент і МЗС України наголосили, що удар не мав би таких наслідків, якби країна мала достатню кількість протиповітряної оборони. Таку саму точку зору висловили в МЗС країни-союзниці Естонії.

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