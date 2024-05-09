Допомога Україні від Фінляндії сягнула позначки 3 мільярди євро

Президент країни озвучив цю цифру під час візиту до Німеччини.

Президент Фінляндії Александр Стубб на спільній пресконференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцем заявив, що обсяг допомоги Україні, який надала його держава, склав вже 3 мільярди євро.

Як пише Укрінформ, 2 мільярди були використані для купівлі оборонного обладнання, а ще мільярд пішов на розвиток нашої країни.

Стубб також ще раз підтвердив свою участь у прийдешньому Саміті миру, який прийматиме в червні Швейцарія.

Шольц подякував Фінляндії за допомогу Україні і попередив, що "війна триватиме довше, ніж хотілося б, тож Україну треба підтримувати стільки, скільки буде потрібно".

"Ми всі маємо робити більше", - відповів президент Фінляндії.