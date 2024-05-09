У Черкасах пожежна машина протаранила тролейбус: двоє постраждалих

У середмісті Черкас у середу сталася масштабна ДТП. На перехресті бульвару Шевченка та вулиці Небесної Сотні пожежна машина в'їхала у тролейбус.

Як повідомляє поліція Черкащини на своїй сторінці у Facebook, водій рятувальної автівки рухався на червоний сигнал світлофора з увімкненими проблисковими маячками - правила дорожнього руху дозволяють це і вимагають від інших учасників надавати спецтранспорту перевагу.

Під час перетину перехрестя відбулося зіткнення пожежного автомобіля з тролейбусом. Після удару пасажирський транспорт винесло на тротуар, де він пошкодив ще 5 припаркованих машин.

Медикам довелося госпіталізувати 61-річну пасажирку тролейбуса, яка зазнала травм. Також постраждала неповнолітня дівчина. Ще четверо пасажирів та четверо співробітників ДСНС від ушпиталення відмовилися, їх лікарі оглянули на місці.

Поліцейські зафіксували ДТП, проводиться досудове розслідування щодо порушення правил безпеки руху за відповідною статтею Кримінального кодексу.