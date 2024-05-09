Оборонний комітет Ради розглядає дві моделі економічного бронювання: податок від зарплати або за квотами
Оборонний комітет Ради розглядає дві моделі економічного бронювання: податок від зарплати або за квотами
60 днів для явки в ТЦК, вручення повісток по-новому й санкції для ухилянтів
60 днів для явки в ТЦК, вручення повісток по-новому й санкції для ухилянтів
AstraZeneca відкликає свої вакцини проти коронавірусної інфекції по всьому світу
AstraZeneca відкликає свої вакцини проти коронавірусної інфекції по всьому світу
У розвідці США зробили прогноз щодо завершення війни в Україні
У розвідці США зробили прогноз щодо завершення війни в Україні
Увечері без світла: уже сьогодні Україна може зануритись у темряву
Увечері без світла: уже сьогодні Україна може зануритись у темряву
Україна вийшла до фіналу Євробачення-2024
Україна вийшла до фіналу Євробачення-2024
В Україні була масштабна повітряна тривога: загроза крилатих ракет та БпЛА (доповнено)
В Україні була масштабна повітряна тривога: загроза крилатих ракет та БпЛА (доповнено)
Рада дозволила добровільну мобілізацію деяких засуджених
Рада дозволила добровільну мобілізацію деяких засуджених
Чоловіки жовтіли і помирали: що виявили в психоневрологічному інтернаті на Вінниччині
Чоловіки жовтіли і помирали: що виявили в психоневрологічному інтернаті на Вінниччині
ГоловнаСуспільствоПодії

У Черкасах пожежна машина протаранила тролейбус: двоє постраждалих

Водій рухався з увімкненими проблисковими маячками на червоний сигнал світлофора.

У Черкасах пожежна машина протаранила тролейбус: двоє постраждалих
Фото: Facebook

У середмісті Черкас у середу сталася масштабна ДТП. На перехресті бульвару Шевченка та вулиці Небесної Сотні пожежна машина в'їхала у тролейбус.

Як повідомляє поліція Черкащини на своїй сторінці у Facebook, водій рятувальної автівки рухався на червоний сигнал світлофора з увімкненими проблисковими маячками - правила дорожнього руху дозволяють це і вимагають від інших учасників надавати спецтранспорту перевагу. 

Під час перетину перехрестя відбулося зіткнення пожежного автомобіля з тролейбусом. Після удару пасажирський транспорт винесло на тротуар, де він пошкодив ще 5 припаркованих машин.

Медикам довелося госпіталізувати 61-річну пасажирку тролейбуса, яка зазнала травм. Також постраждала неповнолітня дівчина. Ще четверо пасажирів та четверо співробітників ДСНС від ушпиталення відмовилися, їх лікарі оглянули на місці. 

Поліцейські зафіксували ДТП, проводиться досудове розслідування щодо порушення правил безпеки руху за відповідною статтею Кримінального кодексу.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies