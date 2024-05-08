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Мешканцям тимчасово окупованого Бердянська погрожують в'язницею за псування георгіївської стрічки

Носіння стрічки нижче рівня ліктя, на сумках, тваринах і зовні автомобілів заборонено.

Мешканцям тимчасово окупованого Бердянська погрожують в'язницею за псування георгіївської стрічки
Мешканцям тимчасово окупованого Бердянська погрожують в'язницею за псування георгіївської стрічки
Фото: EPA/UPG

У тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області росіяни  погрожують в'язницею за псування георгіївської стрічки.

Про це повідомила голова Бердянської ОВА Вікторія Галіціна. 

Окупанти вимагають прикріпляти її біля серця - носіння нижче рівня ліктя, на сумках, тваринах і зовні автомобілів заборонено. За такі дії загрожують штрафи до 5 мільйонів рублів”, - йдеться у повідомленні. 

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Крім того, за таке можна опинитись за гратами на строк до п'яти років. Таке покарання передбачено, якщо псування відбувається групою осіб або із залученням ЗМІ/інтернету.

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