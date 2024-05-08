Мешканцям тимчасово окупованого Бердянська погрожують в'язницею за псування георгіївської стрічки

У тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області росіяни погрожують в'язницею за псування георгіївської стрічки.

Про це повідомила голова Бердянської ОВА Вікторія Галіціна.

“Окупанти вимагають прикріпляти її біля серця - носіння нижче рівня ліктя, на сумках, тваринах і зовні автомобілів заборонено. За такі дії загрожують штрафи до 5 мільйонів рублів”, - йдеться у повідомленні.

Крім того, за таке можна опинитись за гратами на строк до п'яти років. Таке покарання передбачено, якщо псування відбувається групою осіб або із залученням ЗМІ/інтернету.