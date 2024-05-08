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У тимчасово окупованому Криму оголосили "полювання" на українське підпілля

Окупанти бояться українських партизанів.

У тимчасово окупованому Криму оголосили "полювання" на українське підпілля
підпілля
Фото: Центр національного спротиву

Окупанти почали звозити додаткові загони ФСБ в т.о. Крим, щоб виявляти інформаторів Сил оборони після нещодавніх обстрілів з боку ЗСУ по об'єктах РФ на півострові.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

У ЦНС зазначають, що російські окупанти не змогли взяти під контроль захоплені території і відчувають на собі український опір з боку підпілля. Тож тепер росіяни вимушені посилювати "репресивний апарат".

На тимчасово окупований півострів Крим росіяни почали звозити додаткові загони ФСБ, аби ловити інформаторів Сил Оборони й зменшити кількість витоку даних. 

Окупанти посили перевірки телефонів, а також почастішали випадки допитів місцевого населення.

"Проте сподівання росіян марні, адже місцеві не сприймають їх й очікують звільнення рідного краю. Тому успішні удари по військових об’єктах зс рф будуть продовжуватись й ATACMS не завершаться ніколи", — додають у спротиві.

  • На ТОТ діє розгалужена агентурна мережа ворога, яка направлена на збирання чуток та інформацію про тих, хто може передавати інформацію Силам оборони дані про окупантів.
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