У тимчасово окупованому Криму оголосили "полювання" на українське підпілля

Окупанти почали звозити додаткові загони ФСБ в т.о. Крим, щоб виявляти інформаторів Сил оборони після нещодавніх обстрілів з боку ЗСУ по об'єктах РФ на півострові.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

У ЦНС зазначають, що російські окупанти не змогли взяти під контроль захоплені території і відчувають на собі український опір з боку підпілля. Тож тепер росіяни вимушені посилювати "репресивний апарат".

На тимчасово окупований півострів Крим росіяни почали звозити додаткові загони ФСБ, аби ловити інформаторів Сил Оборони й зменшити кількість витоку даних.

Окупанти посили перевірки телефонів, а також почастішали випадки допитів місцевого населення.

"Проте сподівання росіян марні, адже місцеві не сприймають їх й очікують звільнення рідного краю. Тому успішні удари по військових об’єктах зс рф будуть продовжуватись й ATACMS не завершаться ніколи", — додають у спротиві.