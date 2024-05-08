У тимчасово окупованому Криму оголосили "полювання" на українське підпілля

Окупанти почали звозити додаткові загони ФСБ в т.о. Крим, щоб виявляти інформаторів Сил оборони після нещодавніх обстрілів з боку ЗСУ по об'єктах РФ на півострові.
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
У ЦНС зазначають, що російські окупанти не змогли взяти під контроль захоплені території і відчувають на собі український опір з боку підпілля. Тож тепер росіяни вимушені посилювати "репресивний апарат".
На тимчасово окупований півострів Крим росіяни почали звозити додаткові загони ФСБ, аби ловити інформаторів Сил Оборони й зменшити кількість витоку даних.
Окупанти посили перевірки телефонів, а також почастішали випадки допитів місцевого населення.
"Проте сподівання росіян марні, адже місцеві не сприймають їх й очікують звільнення рідного краю. Тому успішні удари по військових об’єктах зс рф будуть продовжуватись й ATACMS не завершаться ніколи", — додають у спротиві.
- На ТОТ діє розгалужена агентурна мережа ворога, яка направлена на збирання чуток та інформацію про тих, хто може передавати інформацію Силам оборони дані про окупантів.