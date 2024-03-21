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Росіяни активно шукають інформацію про українське підпілля у цивільних на ТОТ

Окупанти продовжують полювати на "нелояльних".

Росіяни активно шукають інформацію про українське підпілля у цивільних на ТОТ
Фото: ЦНС

Окупанти намагаються вивідати інформацію у цивільних про українське підпілля на ТОТ. Росіяни під виглядом таксистів "розговорюють" людей.

Про це пишуть у Центрі національного спротиву.

"На ТОТ діє розгалужена агентурна мережа ворога, яка направлена на збирання чуток та інформацію про тих, хто може передавати інформацію Силам оборони дані про окупантів", —пишуть у спротиві.

Відомі випадки, коли так звані "працівники таксі" з ФСБ збирають дані щодо українців. Також росіяни у цивільному працюють на ринках, де провокують відвідувачів на розмови й виявляють “нелояльних”.

Центр національного спротиву закликає цивільне населенняне піддаватись на провокації.

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