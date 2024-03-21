​Вихід на Євро-2024. Шанси нашої збірної
​Вихід на Євро-2024. Шанси нашої збірної
Президент УЄФА нервує через вихід України чи Ізраїлю на Євро-2024
Президент УЄФА нервує через вихід України чи Ізраїлю на Євро-2024
Засуджених — на фронт. Новий законопроєкт
Засуджених — на фронт. Новий законопроєкт
​Комітет нацбезпеки Ради підтримав низку правок до закону про мобілізацію, зокрема, щодо відстрочки
​Комітет нацбезпеки Ради підтримав низку правок до закону про мобілізацію, зокрема, щодо відстрочки
У Києві пролунали вибухи, є пошкодження та поранені
У Києві пролунали вибухи, є пошкодження та поранені
Судитимуть колишню українську сумоїстку Ольгу Давидко, яка збирає гроші для армії РФ
Судитимуть колишню українську сумоїстку Ольгу Давидко, яка збирає гроші для армії РФ
Правоохоронці підозрюють у колабораціонізмі “декана” псевдоуніверситету
Правоохоронці підозрюють у колабораціонізмі “декана” псевдоуніверситету
У Запоріжжі 19-річна студентка вишу коригувала ракетні удари ворога, – СБУ
У Запоріжжі 19-річна студентка вишу коригувала ракетні удари ворога, – СБУ
ГоловнаСуспільствоЖиття

Головнокомандувач ЗСУ Сирський провів зустріч з делегацією НАТО на чолі з Бауером

Сторони обговорили головні потреби Сил оборони і визначилися з ключовими пріоритетами - це боєприпаси та протиповітряна оборона.

Головнокомандувач ЗСУ Сирський провів зустріч з делегацією НАТО на чолі з Бауером
Олександр Сирський і Роб Бауер

Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-полковник Олександр Сирський провів зустріч з делегацією НАТО на чолі з головою Військового комітету НАТО адміралом Робом Бауером.

Про це Сирський повідомив у феййсбуці.

"Провів зустріч з делегацією НАТО на чолі з Головою Військового комітету НАТО адміралом Робом Бауером. Проінформував про ситуацію на полі бою", - написав він.

Співрозмовники обговорили головні потреби Сил оборони і визначилися з ключовими пріоритетами - це боєприпаси та протиповітряна оборона.

"Подякував колегам з НАТО за всебічну і послідовну підтримку України. По завершенню зустрічі члени делегації НАТО вшанували біля Стіни пам’яті загиблих за Україну воїнів в російсько-українській війні", - додав Сирський.

Як повідомлялося, сьогодні голова Військового комітету НАТО, адмірал Роб Бауер прибув до Києва вперше від початку повномасштабного вторнення Росії. Він виступив на 16-му щорічному Київському Безпековому Форумі і заявив, що Альянс робить все для того, щоб Україна увійшла до нього.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies