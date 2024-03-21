Головнокомандувач ЗСУ Сирський провів зустріч з делегацією НАТО на чолі з Бауером

Сторони обговорили головні потреби Сил оборони і визначилися з ключовими пріоритетами - це боєприпаси та протиповітряна оборона.

Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-полковник Олександр Сирський провів зустріч з делегацією НАТО на чолі з головою Військового комітету НАТО адміралом Робом Бауером.

Про це Сирський повідомив у феййсбуці.

"Провів зустріч з делегацією НАТО на чолі з Головою Військового комітету НАТО адміралом Робом Бауером. Проінформував про ситуацію на полі бою", - написав він.

Співрозмовники обговорили головні потреби Сил оборони і визначилися з ключовими пріоритетами - це боєприпаси та протиповітряна оборона.

"Подякував колегам з НАТО за всебічну і послідовну підтримку України. По завершенню зустрічі члени делегації НАТО вшанували біля Стіни пам’яті загиблих за Україну воїнів в російсько-українській війні", - додав Сирський.

Як повідомлялося, сьогодні голова Військового комітету НАТО, адмірал Роб Бауер прибув до Києва вперше від початку повномасштабного вторнення Росії. Він виступив на 16-му щорічному Київському Безпековому Форумі і заявив, що Альянс робить все для того, щоб Україна увійшла до нього.