Столтенберг після зустрічі з Каллас: Україна потребує більше допомоги, і потребує її зараз

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг провів зустріч із прем'єркою Естонії Каєю Каллас.
Вони обговорили, зокрема, Україну. Про це Столтенберг повідомив у X.
"Хороша дискусія з прем'єр-міністеркою Каєю Каллас щодо саміту НАТО, забезпечення наших оборонних планів, зміцнення партнерства і України, де підтримка Естонії є ключової. Україна потребує більше підтримки, і потребує її зараз", – сказав генсек.
Каллас здійснила візит до Вашингтона, де вже мала зустріч із президентом Джо Байденом.
"Під час мого нещодавнього візиту до Вашингтона фокус був на допомозі Україні перемогти", – сказала вона.
- Естонія – один із головних союзників України. Країна надає українцям всебічну підтримку і готується підписати безпекову угоду.