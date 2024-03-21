Столтенберг після зустрічі з Каллас: Україна потребує більше допомоги, і потребує її зараз

Генсек НАТО зустрівся з прем'єркою Естонії у Вашингтоні.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг провів зустріч із прем'єркою Естонії Каєю Каллас.

Вони обговорили, зокрема, Україну. Про це Столтенберг повідомив у X.

"Хороша дискусія з прем'єр-міністеркою Каєю Каллас щодо саміту НАТО, забезпечення наших оборонних планів, зміцнення партнерства і України, де підтримка Естонії є ключової. Україна потребує більше підтримки, і потребує її зараз", – сказав генсек.

Фото: Jens Stoltenberg у X Кая Каллас і Єнс Столтенберг

Каллас здійснила візит до Вашингтона, де вже мала зустріч із президентом Джо Байденом.

"Під час мого нещодавнього візиту до Вашингтона фокус був на допомозі Україні перемогти", – сказала вона.