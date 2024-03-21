Угода про призупинення вогню у Смузі Гази стає ближчою, − Блінкен

Угода про призупинення вогню у Смузі Гази стає ближчою. Про це державний секретар США Ентоні Блінкен заявив саудівському телеканалу Al-Hadath.
“Все ближче. Я думаю, що розриви скорочуються, і я думаю, що угода дуже можлива. Ми дуже наполегливо працювали з Катаром, Єгиптом та Ізраїлем, щоб винести серйозну пропозицію. Ми зробили це; ХАМАС цього не прийняв”, − зазначив він.
Блінкен підкреслив, що хамасівці повернулися з іншими проханнями та вимогами. Учасники переговорів зараз над цим працюють.
“Але я вважаю, що це дуже можливо і дуже необхідно. І, звісно, якщо ХАМАС взагалі піклується про людей, яких він нібито представляє, тоді він досягне угоди, тому що це матиме негайний ефект − через припинення вогню, полегшення величезних страждань людей, надання більше гуманітарної допомоги, а потім дасть нам можливість мати щось довговічніше”, − додав держсекретар.
- Раніше стало відомо, що державний секретар США Ентоні Блінкен цього тижня відвідує Саудівську Аравію та Єгипет. Він має намір "обговорити правильну архітектуру для тривалого миру в регіоні".
- Перед цим Bloomberg написав, що прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу після розмови з президентом США Джо Байденом погодився надіслати групу радників до Вашингтона для обговорення запланованого вторгнення ЦАХАЛу у місто Рафах на кордоні Смуги Гази та Єгипту.