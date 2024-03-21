Угода про призупинення вогню у Смузі Гази стає ближчою, − Блінкен

"Я думаю, що розриви скорочуються, і я думаю, що угода дуже можлива".

Угода про призупинення вогню у Смузі Гази стає ближчою. Про це державний секретар США Ентоні Блінкен заявив саудівському телеканалу Al-Hadath.

“Все ближче. Я думаю, що розриви скорочуються, і я думаю, що угода дуже можлива. Ми дуже наполегливо працювали з Катаром, Єгиптом та Ізраїлем, щоб винести серйозну пропозицію. Ми зробили це; ХАМАС цього не прийняв”, − зазначив він.

Блінкен підкреслив, що хамасівці повернулися з іншими проханнями та вимогами. Учасники переговорів зараз над цим працюють.

“Але я вважаю, що це дуже можливо і дуже необхідно. І, звісно, якщо ХАМАС взагалі піклується про людей, яких він нібито представляє, тоді він досягне угоди, тому що це матиме негайний ефект − через припинення вогню, полегшення величезних страждань людей, надання більше гуманітарної допомоги, а потім дасть нам можливість мати щось довговічніше”, − додав держсекретар.