Уже понад два роки Харків та область зазнають страшних російських ударів. Зруйнована ракетами Салтівка, пошкоджені інші райони та вулиці міста. Зруйновані села та містечка в області. Сьогодні – черговий удар Росії по Харкову, від російської ракети у Харкові загинули пʼять людей.

Про це у своєму зверненні повідомив президент України Володимир Зеленський.

“Харкову потрібно достатньо систем ППО. Сумщині потрібна ППО. Чернігівщині та всім іншим нашим регіонам, які потерпають від російського терору. Ці захисні системи є в партнерів. І партнерам треба зрозуміти, що ППО має захищати життя”, - наголосив президент.

Сьогодні ж Головком Олександр Сирський та начальник Генерального штабу Анатолій Баргилевич доповіли президенту про ситуацію на фронті, ключові напрямки, заплановані кроки.

“Подякував пану Прем’єр-міністру Моді за незмінну підтримку територіальної цілісності й суверенітету нашої держави, а також за участь у роботі щодо Формули миру на рівні радників. Запросив Індію взяти участь у першому Глобальному саміті миру, який готуємо у Швейцарії. Дуже важливо, щоб така глобальна сила, як Індія, проявила своє лідерство у відновленні справедливого миру та в захисті цілей і принципів Статуту ООН – саме в цьому сенс нашої Формули миру. Звичайно, обговорили з паном Прем’єр-міністром Індії й двосторонні відносини”, - розповів голова держави.

Також Володимир Зеленський зустрівся з міністром оборони Нідерландів та обговорив з нею захист наших міст і сіл, ППО та збільшення можливостей нашої армії.

Ввечері президент України провів зустріч із Джейком Салліваном, радником президента США із питань національної безпеки. Розмова була про оборонну взаємодію та спільні політичні результати, яких маємо досягти.

“Ми маємо бути стійкими щодо різних викликів, ми маємо бути далекобійними, щоб здолати Путіна, а не перебувати в ситуації, коли сумніви щодо міцності Заходу допомагають цьому божевільному. Путін повинен програти – і це питання життя і смерті для демократичного світу. Коли він програє, демократичний світ отримає хорошу перспективу на покоління вперед”, - запевнив Зеленський.

Голова держави також взяв участь у Саміті за демократію, який відбувається втретє, цього разу у Кореї.