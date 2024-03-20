Для удару по Харкову росіяни використали протикорабельну ракету Х-35

Під час удару по Харкову 20 березня росіяни використали ракету Х-35.

Про це повідомив начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко.

"За даними вибухотехніків ГУ НП в області сьогодні варвари застосували по мирних мешканцях Харкова протикарабельну ракету Х35", — заявив Тимошко.

Раніше у поліції повідомляли, що, ймовірно, Росія використала для удару ракету Х-59.

За словами Тимошка об'єкт в який влучила російська ракета використовується у промислових цілях. Удар завдали в той час, коли у приміщенні перебували максимальна кількість людей.

20 березня Росія завдала ракетного удару по виробництву у Харкові. Станом на 18:26 кількість загиблих зросла з чотирьох до пʼяти, ще семеро людей поранені.