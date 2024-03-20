​Комітет нацбезпеки Ради підтримав низку правок до закону про мобілізацію, зокрема, щодо відстрочки
​Комітет нацбезпеки Ради підтримав низку правок до закону про мобілізацію, зокрема, щодо відстрочки
Засуджених — на фронт. Новий законопроєкт
Засуджених — на фронт. Новий законопроєкт
Помер екснардеп і колишній голова Луганської і Закарпатської ОДА Геннадій Москаль
Помер екснардеп і колишній голова Луганської і Закарпатської ОДА Геннадій Москаль
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Російська оборонка: брехня і цифри
Російська оборонка: брехня і цифри
Президент УЄФА нервує через вихід України чи Ізраїлю на Євро-2024
Президент УЄФА нервує через вихід України чи Ізраїлю на Євро-2024
Фермери у Польщі анонсували масштабні акції по території країни на 20 березня
Фермери у Польщі анонсували масштабні акції по території країни на 20 березня
Судитимуть колишню українську сумоїстку Ольгу Давидко, яка збирає гроші для армії РФ
Судитимуть колишню українську сумоїстку Ольгу Давидко, яка збирає гроші для армії РФ
​Білий прапор папства
​Білий прапор папства
ГоловнаСуспільствоВійна

Для удару по Харкову росіяни використали протикорабельну ракету Х-35

Внаслідок російського удару по Холодногірському районі Харкова попередньо загинули п'ятеро людей.

Для удару по Харкову росіяни використали протикорабельну ракету Х-35
Росіяни влучили в виробництво
Фото: ДСНС України

Під час удару по Харкову 20 березня росіяни використали ракету Х-35.

Про це повідомив начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко.

"За даними вибухотехніків ГУ НП в області сьогодні варвари застосували по мирних мешканцях Харкова протикарабельну ракету Х35", — заявив Тимошко.

Раніше у поліції повідомляли, що, ймовірно, Росія використала для удару ракету Х-59. 

За словами Тимошка об'єкт в який влучила російська ракета використовується у промислових цілях. Удар завдали в той час, коли у приміщенні перебували максимальна кількість людей.

20 березня Росія завдала ракетного удару по виробництву у Харкові. Станом на 18:26 кількість загиблих зросла з чотирьох до пʼяти, ще семеро людей поранені. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies