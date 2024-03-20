Поліція підозрює херсонця у співпраці з окупантами

Чоловік закликав жителів окупованих територій брати участь у незаконному референдумі щодо приєднання Херсонщини до РФ.

Мешканця Херсону підозрюють у співпраці з окупантами

Херсонські поліцейські підозрюють місцевого мешканця у тому, що він закликав до посягань на територіальну цілісність і недоторканність України.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Херсонській області.

“Поліцейські встановили, що 51-річний херсонець під час тимчасової окупації обласного центру добровільно погодився співпрацювати з окупаційною владою та закликав містян брати участь у незаконному референдумі”, - йдеться у повідомленні.

Наприкінці вересня 2022 року чоловік давав інтерв’ю окупаційному медіа. В ньому він закликав жителів окупованих територій брати участь у незаконному референдумі щодо приєднання Херсонщини до РФ. Згодом цей запис із публічним зверненням на підтримку російських дій транслювавався в Інтернеті.

Слідчі кваліфікували публiчнi заклики чоловіка за ознаками кримінального тправопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 110 “Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України” Кримінального кодексу України.

Чоловіку заочно повідомлено про підозру, йому загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 5 років із конфіскацією майна або без такої.