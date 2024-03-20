У Дніпрі відкрився центр рекрутингу для ЗСУ

У Дніпрі відкрився перший рекрутинговий центр до Збройних сил України. Він став ершим із восьми запланованих у області.

Про це повідомили у Міноборони.

"Спільний проєкт Міністерства оборони України, Генштабу ЗСУ, міськради та Дніпропетровської ОВА відкрив свої двері і вже готовий приймати громадян за адресою: проспект Слобожанський 8, Лівобережний ЦНАП", – зазначили у відомстві.

У центрі кожен охочий зможе отримати інформацію щодо можливості застосування своїх професійних навичок у Силах оборони країни. Співробітниками центру рекрутингу будуть цивільні працівники.

"Генштабом спільно з Міноборони розроблені правила, які забезпечуватимуть потрапляння кандидата в обрану ним частину на відповідну посаду за контрактом. Цей алгоритм доведено до кожної військової частини, навчального центру та ТЦК та СП", – повідомив представник Генштабу, полковник ЗСУ Олексій Панов.

У Міноборони наголосили, що у центрі вже доступні сотні вакансій військових частин ОК "Схід", Національної Гвардії України та Територіальної оборони. Зокрема, є вакансії бойових та підтримуючих напрямках, включаючи кухарів, водіїв, ремонтників техніки, операторів БПЛА, бухгалтерів та багато інших.

"Ми створюємо мережу рекрутингових центрів, основна мета і завдання яких - стати вхідною точкою для громадян до лав Сил оборони і забезпечення розуміння того, де і як кожен з нас може долучитися до захисту країни», – зазначив уповноважений Міністерства оборони з питань рекрутингу Олексій Бежевець.

Протягом квітня цього року планується відкриття рекрутингових центрів у шістьох інших містах Дніпропетровської області, включаючи Кривий Ріг, Кам'янське, Покровськ, Павлоград, Синельникове та Новомосковськ.

Отримати інформацію щодо можливого працевлаштування в ЗСУ і працювати за професією можна як завітавши до центру рекрутингу особисто, так і за номером телефону +380 66 073 34 78.

Загалом по країні заплановано відкриття 27 центрів рекрутингу до ЗСУ до кінця першого півріччя 2024 року.