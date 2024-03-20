У Дніпрі відкрився центр рекрутингу для ЗСУ

У Дніпрі відкрився перший рекрутинговий центр до Збройних сил України. Він став ершим із восьми запланованих у області.
Про це повідомили у Міноборони.
"Спільний проєкт Міністерства оборони України, Генштабу ЗСУ, міськради та Дніпропетровської ОВА відкрив свої двері і вже готовий приймати громадян за адресою: проспект Слобожанський 8, Лівобережний ЦНАП", – зазначили у відомстві.
У центрі кожен охочий зможе отримати інформацію щодо можливості застосування своїх професійних навичок у Силах оборони країни. Співробітниками центру рекрутингу будуть цивільні працівники.
"Генштабом спільно з Міноборони розроблені правила, які забезпечуватимуть потрапляння кандидата в обрану ним частину на відповідну посаду за контрактом. Цей алгоритм доведено до кожної військової частини, навчального центру та ТЦК та СП", – повідомив представник Генштабу, полковник ЗСУ Олексій Панов.
У Міноборони наголосили, що у центрі вже доступні сотні вакансій військових частин ОК "Схід", Національної Гвардії України та Територіальної оборони. Зокрема, є вакансії бойових та підтримуючих напрямках, включаючи кухарів, водіїв, ремонтників техніки, операторів БПЛА, бухгалтерів та багато інших.
"Ми створюємо мережу рекрутингових центрів, основна мета і завдання яких - стати вхідною точкою для громадян до лав Сил оборони і забезпечення розуміння того, де і як кожен з нас може долучитися до захисту країни», – зазначив уповноважений Міністерства оборони з питань рекрутингу Олексій Бежевець.
Протягом квітня цього року планується відкриття рекрутингових центрів у шістьох інших містах Дніпропетровської області, включаючи Кривий Ріг, Кам'янське, Покровськ, Павлоград, Синельникове та Новомосковськ.
Отримати інформацію щодо можливого працевлаштування в ЗСУ і працювати за професією можна як завітавши до центру рекрутингу особисто, так і за номером телефону +380 66 073 34 78.
Загалом по країні заплановано відкриття 27 центрів рекрутингу до ЗСУ до кінця першого півріччя 2024 року.
- У лютому 2024 року у Львові відкрили перший в Україні центр рекрутингу української армії. У центрі можна буде дізнатися всю актуальну інформацію про вакансії у ЗСУ. У приміщенні щодня працюватимуть п'ять рекрутерів, які консультуватимуть усіх бажаючих.
- У березні всі військові частини, ТЦК і навчальні центри отримали новий алгоритм рекрутингу до ЗСУ. Алгоритм створили для людей, які мають бажання знайти себе в ЗСУ, проте наразі він діятиме для добровольців.
- Крім того, Міноборони обговорює проведення рекрутингу до Сил оборони не загально до ЗСУ, а окремо до кожного виду військ. Це модель, яку використовують у США. Тоді види військ конкурують за мобілізаційний ресурс, пропагують свою ідеологію.
- 7 грудня минулого року заступниця міністра оборони України Наталія Калмикова і генеральний директор сервісу для пошуку роботи Robota.ua Валерій Решетняк підписали Меморандум про співпрацю в рамках реалізації проєкту рекрутингу Міністерства оборони. Це вже третя компанія, з якою підписано відповідну угоду. Четвертою стала компанія Olx.ua.
- У листопаді 2023 року Міноборони повідомило, що проводитиме рекрутинг до Збройних сил через сайт Work.ua. Раніше Міноборони розпочало проєкт із рекрутингу з організацією Lobby X.