​Кличко: Причина аварії в тунелі на станції метро "Деміївська" буде відома за два тижні

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що причина аварії в тунелі на станції метро "Деміївська" буде відома за два тижні.
Про це він повідомив у Telegram.
Кличко зазначив, що сьогодні він оглянув сьогодні майданчик біля станції метро "Деміївська", де тривають роботи з розробки грунту в котловані.
"На майданчику в три зміни працюють 60 робітників та понад 10 одиниць техніки. За два тижні можна буде побачити верхню частину тунелю і те, чи були дотримані технології його будівництва. Тоді фахівці зможуть робити висновки щодо причини виникнення загрози аварійної ситуації в тунелі на "Деміївській"", - сказав мер столиці.
У самому ж тунелі наразі теж тривають необхідні роботи - і з його укріплення, і з подальшого ремонту. За оцінкою підрядної організації, на сьогодні виконано близько 40% загального обсягу робіт.
"Ми робимо все можливе, щоб у кінці літа повністю відновити рух між станціями "Деміївська" і "Либідська"", - додав Кличко.
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