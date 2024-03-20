​Кличко: Причина аварії в тунелі на станції метро "Деміївська" буде відома за два тижні

За словами мера, на майданчику в три зміни працюють 60 робітників та понад 10 одиниць техніки.

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що причина аварії в тунелі на станції метро "Деміївська" буде відома за два тижні.

Про це він повідомив у Telegram.

Кличко зазначив, що сьогодні він оглянув сьогодні майданчик біля станції метро "Деміївська", де тривають роботи з розробки грунту в котловані.

"На майданчику в три зміни працюють 60 робітників та понад 10 одиниць техніки. За два тижні можна буде побачити верхню частину тунелю і те, чи були дотримані технології його будівництва. Тоді фахівці зможуть робити висновки щодо причини виникнення загрози аварійної ситуації в тунелі на "Деміївській"", - сказав мер столиці.

У самому ж тунелі наразі теж тривають необхідні роботи - і з його укріплення, і з подальшого ремонту. За оцінкою підрядної організації, на сьогодні виконано близько 40% загального обсягу робіт.

"Ми робимо все можливе, щоб у кінці літа повністю відновити рух між станціями "Деміївська" і "Либідська"", - додав Кличко.

У січні в КМДА назвали причиною деформації тунелю неякісне проєктування та будівництво ділянки.