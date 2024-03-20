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​Кличко: Причина аварії в тунелі на станції метро "Деміївська" буде відома за два тижні

За словами мера, на майданчику в три зміни працюють 60 робітників та понад 10 одиниць техніки.

​Кличко: Причина аварії в тунелі на станції метро "Деміївська" буде відома за два тижні
Кличко оглянув майданчик біля станції метро "Деміївська"
Фото: КМДА

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що причина аварії в тунелі на станції метро "Деміївська" буде відома за два тижні.

Про це він повідомив у Telegram.

Кличко зазначив, що сьогодні він оглянув сьогодні майданчик біля станції метро "Деміївська", де тривають роботи з розробки грунту в котловані.

"На майданчику в три зміни працюють 60 робітників та понад 10 одиниць техніки. За два тижні можна буде побачити верхню частину тунелю і те, чи були дотримані технології його будівництва. Тоді фахівці зможуть робити висновки щодо причини виникнення загрози аварійної ситуації в тунелі на "Деміївській"", - сказав мер столиці.

У самому ж тунелі наразі теж тривають необхідні роботи - і з його укріплення, і з подальшого ремонту. За оцінкою підрядної організації, на сьогодні виконано близько 40% загального обсягу робіт.

"Ми робимо все можливе, щоб у кінці літа повністю відновити рух між станціями "Деміївська" і "Либідська"", - додав Кличко.

У січні в КМДА назвали причиною деформації тунелю неякісне проєктування та будівництво ділянки.

  • 8 грудня минулого року рух поїздів між станціями київського метро "Деміївська" та "Теремки" припинили на " близько шести місяців" через ремонт. Там організували човниковий рух: пасажири мають пересаджуватися на "Либідській".
  • 15 березня 2024 року начальник комунального підприємства "Київський метрополітен" Віктор Брагінський написав заяву про звільнення. Це відбулося наступного дня після публікації журналістами Bihus.info розслідування про статки Брагінського і його родини, які він не задекларував.
  • Раніше Брагінський в інтерв'ю LB.ua розповів, що перші проблеми почалися ще у 2011-му. Тобто за декілька місяців після відкриття. Докладніше про це читайте в інтерв'ю з ним.
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