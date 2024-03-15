Начальник Київського метро написав заяву про звільнення після розслідування журналістів

Начальник комунального підприємства "Київський метрополітен" Віктор Брагінський написав заяву про звільнення. Це відбулося наступного дня після публікації журналістами Bihus.info розслідування про статки Брагінського і його родини, які він не задекларував.

Інформацію про заяву повідомили в КМДА. Вчора Брагінського обіцяв відсторонити київський мер Віталій Кличко.

"Обов’язки начальника комунального підприємства тимчасово виконуватиме головний інженер Київського метрополітену Віктор Вигівський", – повідомили в КМДА.

Кличко у вчорашньому повідомленні, яке він опублікував через декілька годин після виходу розслідування, дистанціювався від Брагінського і сказав, що займатися розслідувань будуть правоохоронці. Він вважає, що поведінка Брагінського виглядає погано не тільки щодо нього особисто, а й щодо киян.

У розслідуванні журналісти, зокрема, повідомили про майно родини Брагінського, зокрема в елітному селищі під Києвом, куди "переїхала" велика кількість політичної "еліти". Це – лише перша частина, продовження розслідування анонсували на найближчі дні.

Брагінський очолював КП "Київський метрополітен" протягом десяти років. "Нещасливим" для столичної підземки був 2023, коли через аварію довелося закривати станцію в Голосіївському районі і організовувати складну схему руху для пасажирів. Однак до Брагінського були питання й щодо так і недобудованого метро на Виноградар і вже ледь не "міфічного" метро на Троєщину. Більше – в інтерв'ю з ним на LB.ua.