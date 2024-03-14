Зеленський і Шольц обговорили оборонну, політичну та економічну співпрацю між країнами

Прозединт України Володимир Зеленський телефоном поспілкувався із Федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Обговорили, зокрема, співпрацю та організацію Конференції з відновлення України (URC-2024) у Берліні в червні.

"Дякую очільнику уряду та німецькому народу за тривалу всебічну підтримку України та її фіксацію у двосторонній безпековій угоді. Обговорили подальшу політичну, економічну та оборонну співпрацю", – написав Зеленський у своєму телеграм-каналі.

Він зазначив, що разом із Шольцем обговорили розвиток оборонної співпраці як на рівні держав, так і на рівні представників оборонно-промислового комплексу та локалізацію оборонного виробництва в Україні.

Також Зеленський озвучив німецькому канцлеру потреби українських військових.

"Передав пріоритетні потреби українських захисників у бронетехніці, артилерії та ППО", – повідомив він і подякував Німеччині за приєднання до зусиль Чеської Республіки щодо закупівлі артилерійських снарядів для України.

Крім іншого, високопосадовці обмінялися думками щодо результатів Конференції з підтримки України в Парижі 26 лютого та скоординували позиції напередодні зустрічі лідерів Веймарського трикутника, яка відбудеться у пʼятницю в Берліні за участі Олафа Шольца, Еммануеля Макрона та Дональда Туска.

Окрім цього, обговорили організацію Конференції з відновлення України (URC-2024) у Берліні в червні."Відзначив участь представника Німеччини в підготовці Глобального саміту миру", – написав президент.

Зеленський відзначив затвердження Європейською комісією проекту переговорних рамок і нагадав, що Україна завершила виконання всіх чотирьох законодавчих кроків, визначених Європейською комісією у Пакеті розширення, що є підставою для схвалення переговорної рамки.

"Тепер крок за державами-членами. Якнайшвидша реакція партнерів продемонструє відданість курсу на вступ України до ЄС", – повідомив президент України.